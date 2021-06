La Russie en Afrique ou la répétition de l’histoire (Par Youssouf Sylla)

C’est au tournant des années 2000 qu’on voit la Russie, héritière de l’Union soviétique revenir en force dans le continent pour affirmer sa puissance avec une ferme volonté d’y contrecarrer les anciennes puissances coloniales, notamment la France, dans leurs propres zones de confort. Elle joue sur divers registres pour se faire accepter par certains États africains : l’absence de d’un passé colonial, son indifférence aux principes démocratiques promus par ses rivaux occidentaux, son engagement à offrir son assistance militaire aux États qui le souhaitent, et son opposition au sein du Conseil de sécurité des nations unies aux sanctions qui visent certains gouvernements africains accusés de violation des principes démocratiques. Derrière son engagement en Afrique, se trouve aussi son ambition de promouvoir ses intérêts économiques.

Au début des années 60, dans le contexte de la lutte pour la décolonisation de l’Afrique et de la guerre froide entre les États-Unis d’Amérique et l’Union soviétique, cette dernière apportera son aide militaire, politique et économique à de nombreux jeunes États africains qui avaient fait du socialisme, un choix d’avenir.

A ces années d’engagement politico-militaire et idéologique dans les États africains d’obédience socialiste, succèderont dans les années 90, d’importants bouleversements en Union soviétique. La conjoncture économique au sein de l’Union est telle qu’on commence à s’interroger sur le rapport couts-avantages de l’engagement en Afrique. A son arrivée au pouvoir, Gorbatchev, de 1985 à 1991 conduira d’importantes réformes économiques politiques et sociales à travers la perestroïka qui conduiront à la dislocation même l’Union soviétique en décembre 1991.

La grande retrouvaille russo-africaine

Elle a eu lieu à Sotchi (Russie), les 23 et 24 octobre 2019 autour d’une thématique emblématique, reflétant l’ambition de Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie pour le continent:« Pour la paix, la sécurité et le développement». Dans son discours inaugural, Poutine annonce les couleurs en déclarant que « le renforcement des relations avec les pays du continent africain et leurs organisations régionales est l’une des priorités de la politique étrangère russe». Dans la Déclaration finale de ce premier sommet Russo-africain, d’importantes résolutions ont été prises. Il s’agit en particulier de la mise en place d’un mécanisme de partenariat par dialogue et du renforcement de la coopération dans les domaines politique, humanitaire, scientifique, technique, sécuritaire, environnemental, commercial et économique.

Sous le chapitre du partenariat par dialogue, le sommet russo-africain de Sotchi a décidé d’établir un « Forum du partenariat Russie – Afrique » chargé de coordonner le développement des relations russo-africaines. L’organe suprême de ce Forum est le sommet Russie-Afrique qui se tiendra tous les trois ans. Entre les sommets, la Déclaration finale prévoit également la tenue en Russie des consultations politiques annuelles entre les ministres en charge des affaires étrangères de la Russie et de l’Afrique.

Une présence militaire de plus en plus affirmée

Sur le plan militaire, la présence russe en Afrique ne se fait plus discrète. En fin 2020, le Soudan signe avec la Russie un accord portant installation d’un «point d’appui matériel et logistique» russe au Soudan. Mais il n’est un secret pour personne, qu’il s’agit de la première base navale russe en Afrique, avec une capacité d’accueil de quatre navires et de 300 civils et militaires. En plus du déploiement des conseillers militaires sur le continent à travers par exemple la société militaire privée, Wagner, la Russie depuis 2017 a signé des accords de coopération militaires avec une vingtaine de pays africains. Sur les 20 nouveaux accords, dit Poline Tchoubar dans son article « La nouvelle stratégie russe en Afrique subsaharienne : nouveaux moyens et nouveaux acteurs », « dix ont été conclus avec des pays avec lesquels la Russie n’avait signé aucun accord de coopération militaire auparavant. Des accords avec le Mozambique et le Soudan ont pour objet de faciliter l’entrée de navires militaires russes dans les ports des deux pays. Deux accords avec la République Centrafricaine et le Soudan prévoient une coopération renforcée allant jusqu’à la création d’une représentation du ministère russe de la Défense au sein des structures homologues du pays signataire».

Un pays francophone dans lequel la Russie s’est récemment implantée à la fois sur le plan militaire et politique est la Centrafrique, cette ancienne colonie française chroniquement instable depuis son indépendance en 1960. La Russie apporte une précieuse aide au président Archange Touadéra, élu en 2016 et réélu en 2021, sur fond de graves tensions entre lui et les groupes armés réunis au sein de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC).

En aout 2018, la Russie et la Centrafrique signèrent un accord de coopération militaire dont le contenu est gardé secret par les deux parties. Mais selon les propos du ministre russe de la défense, Sergueï Choïgou, cet accord vise « à renforcer entre les deux parties, les liens dans le domaine de la défense ».

Après sa réélection en janvier 2021, Touadéra pouvait encore totalement compter sur l’aviation russe pour venir à bout de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC).

Toutefois, l’engagement de la Russie n’est pas sans contrepartie. A son tour, le Président Touadéra a offert aux entreprises russes, par le biais d’une autorisation de reconnaissance minière, d’importantes opportunités d’investissement dans le secteur minier (or, et diamant) de son pays.

L’offensive médiatique russe

On ne saurait clore le chapitre du retour de la Russie en Afrique sans évoquer son offensive médiatique dans ce continent. Financés par des fonds publics, Russia Today, en abrégé « RTF » et Sputnik sont des médias russes à vocation internationale qui travaillent à promouvoir les intérêts de la Russie en Afrique, y compris dans sa zone francophone. Ces medias comptent de plus en plus d’abonnés africains francophones sur les réseaux sociaux (Facebook et autres).

Dans son article sur « La stratégie de communication russe en Centrafrique », Florent Hivert écrit que la stratégie de communication de la Russie pour asseoir son influence en Afrique porte sur quatre principaux axes : « le rappel que la Russie n’a jamais eu d’Empire colonial en Afrique ce qui l’absolvait de facto de toutes mauvaises intentions ; le rappel de l’engagement soviétique dans les luttes pour les indépendances et la formation des cadres africains pour battre le rappel des fidèles ; l’appel à la mauvaise conscience des Occidentaux sur les crimes de la colonisation qui seraient toujours perpétrés de nos jours sous une autre forme et la volonté de les culpabiliser ; l’image d’une armée russe, héritière de l’Armée rouge, qui serait un rouleau compresseur invincible et apte à défaire le terrorisme en Afrique et toutes les oppressions dont les Africains seraient encore victimes».

Les médias russes en Afrique et les autres sites prorusse et antifrançais sont accusés de se livrer à une propagande qui vise à ternir l’image de la France et de ses médias comme RFI (Radio France Internationale) dans le continent. De telles critiques ne laissent pas indifférents les officiels français, à commencer par E. Macron qui dans une interview à Jeune Afrique disait ceci : « Il y a également une stratégie à l’œuvre, menée parfois par des dirigeants africains, mais surtout par des puissances étrangères, comme la Russie ou la Turquie, qui jouent sur le ressentiment postcolonial. Il ne faut pas être naïf sur ce sujet : beaucoup de ceux qui donnent de la voix, qui font des vidéos, qui sont présents dans les médias francophones sont stipendiés par la Russie ou la Turquie». Plus que de la simple condamnation, de nombreux autres sites d’informations défendant les intérêts français en Afrique s’attaquent aussi à la Russie dans le cadre d’une véritable guerre informationnelle.

Enfin, force est de constater que Afrique n’a pas cessé d’être un enjeu entre les grandes puissances de ce monde. La Chine est résolument dans la même lancée à travers son gigantesque projet « une ceinture, une route ». Même la Turquie veut y étendre son influence, tant les capacités des gouvernements d’assurer la sécurité et la prospérité collectives de ce continent sont faibles et réduites. Sans une prise de conscience décisive des gouvernements du continent, qui donne encore, l’impression de vouloir vivre à jamais sous la dépendance des autres, le statu quo demeurera.

Youssouf SYLLA