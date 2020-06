La saison des pluies et le mauvais état des routes à Conakry. Que faut-il craindre ?

La saison d’hivernage s’annonce déjà, toutefois la dégradation poussée des routes de la capitale surtout sur le Niger, de Dabondy à Madina, cause de véritables casse-têtes aux usagers. Comme à chaque saison pluvieuse, les citoyens crient leur ras-le-bol quant à cet état de fait qui ne semble pas inquiéter nos gouvernants.

Dans un constat que nous avons effectué ce lundi 15 juin 2020, nous avons observé l’état écœurant de cette route le Niger sur le tronçon Dabondy-Madina. Impossible pour les chauffeurs de taxi et conducteurs de motos d’y passer avec aisance à cause des trous béants causés par la pluie et autres eaux de ruissellement. Tous les jours, les usagers de cette voie sont confrontés à des embouteillages et panne de leurs véhicules, les obligeant à emprunter l’autoroute Fidel Castro au risque même d’y passer des heures.

Rencontrée sur cette route qu’elle pratique tous les jours, Aïcha Sylla, vendeuse ambulante de collants ne peut cacher son désarroi.

« Sur cette route Niger, la poussière nous fatigue, la saleté nous fatigue. Ça rentre dans nos nez et ça nous salit aussi les cheveux. Regardez dans quel état est ma tête. Quand la saison des pluies aussi arrive c’est la boue que les chauffeurs nous jettent en plein visage. On se dispute à chaque fois avec les chauffeurs à cause de ça. Alors svp aidez-nous à arranger cette route car il y en a qui viennent jeter les ordures sur le bitume ici. Que le gouvernement nous vienne en aide car cette route est complètement dégradée. En plus, ça encourage le manque de clientèle. Il n’y a pas d’argent et la vie est devenue dure surtout avec cette pandémie de Coronavirus », déclare-t-elle.

Une autre Mahawa Kouyaté, étalagiste abonde dans le même ordre d’idées.

« Cette route le Niger nous fatigue vraiment. Ceux qui ont fait cette route ne l’ont pas bien faite. Dès qu’ils l’ont faite à peine un an, deux ans, elle s’est complètement dégradée. Est-ce que c’est comme ça on fait le goudron ? Quand il pleut on marche dans la boue. Les chauffeurs nous éclaboussent avec la boue. Nous demandons au gouvernement de nous aider afin que nous sortions de cette saleté », dit-elle.

Quant à Mariam Camara, elle ajoute que l’état de dégradation de cette route est aussi la cause des embouteillages.

« Nous souffrons vraiment avec cette route. Surtout avec cette saison d’hivernage qui a commencé. Les routes sont mauvaises, surtout sur cette route Niger. Il y a de l’embouteillage et quand les taxis viennent, ils garent devant nos marchandises. Ils font même tomber nos marchandises », fait-elle remarquer.

Ousmane conducteur de mototaxi lui, se demande comment est géré l’argent des vignettes.

« La route-là nous fatigue complètement parce souvent avec le jour-là quand la pluie vient ça ne nous arrange pas. Ce n’est même pas possible de piloter la moto avec la boue-là. Parfois tu tombes de ta moto avec le client que tu emmènes. Il faut que le gouvernement nous aide au moins à assainir la route car elle est complètement dégradée. On paie la vignette mais ça ne nous arrange pas », déplore-t-il.

Maciré Camara