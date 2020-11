La Suisse félicite Alpha Condé pour sa réélection

La présidente de la confédération suisse Simonetta Sommaruga a, dans un message, adressé ses félicitations au président Alpha Condé pour sa réélection à la tête de la Guinée.

« A l’occasion de votre réélection en tant que président de la République de Guinée, je vous exprime en mon nom et en celui du conseil fédéral suisse mes félicitation et ainsi que mes meilleurs vœux de plein succès pour votre haute mission en faveur de la prospérité et des libertés de l’ensemble du peuple de Guinée », écrit-elle.

Alpha Condé qui entame un 3è mandat a été réélu dès le 1er tour de la présidentielle du 18 octobre avec 59,50% des voix. Il avait en face 11 candidats dont le principal opposant Cellou Dalein Diallo.