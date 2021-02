La terre a tremblé à Kindia : plus de six maisons fissurées, à Bangouya…

Les districts Barenkhatia, Damouya, Kolet et Tenè Warkhalan, dans la sous-préfecture de Bangouya, dans Kindia connu une série de séismes en début de cette année 2021. Selon un responsable de cette localité, certains districts de Bangouya ont été secoués par un nouveau tremblement de terre ce mercredi 3 février 2021. Plus de 6 maisons ont été fissurées.

Les habitants de certaines localités de la Commune rurale (CR) de Bangouya ont la peur au ventre, à cause de la terre qui tremblé. Ce phénomène qu’ils ont du mal à expliquer, a commencé à faire des dégâts.

Selon le sous pliant du président de district de Tenè Warkhalan, contacté par téléphone, plus de 6 maisons présentent des fissures après le tremblement de ce mercredi matin. << Effectivement, nous avons encore assisté aujourd’hui à un tremblement de terre et c’est là 5 fois depuis le mois de janvier qu’on assiste à ce phénomène. Une fois dans nos lits, on voit nos maisons trembler, les poussières descendent sur nous , parfois on a l’impression que le lit s’écarte. Pour ce mercredi, c’est aux environs de 10h que la terre a tremblé. il n’a pas causé de dégâts mais plus de 6 maisons ont été fissurées dans notre district de Tènè Warakhalan . C’est très inquiétant et nous ne savons pas comment l’expliquer. Chez Soryba Sylla, notre boutiquier tous les bols se sont écrasés sur le sol et une partie de notre école a enregistré une fissure. On a appris le même écho à Damouya, Woléya, Yaleyakhori et Kolet. Nous avons informé les autorités depuis le premier séisme, mais pour le moment personne n’est venu.>> a ajouté Mamadouba Camara .

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

