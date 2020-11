La traduction juridique, comment faire face à ses enjeux?

La traduction juridique est la traduction technique de la langue juridique utilisée dans les textes relatifs aux sciences juridiques, ou dans les documents à caractère légal, comme : les lois, les manuels de droit, les contrats, etc. Ce type de traduction est souvent considéré comme le plus difficile, car il requiert un vaste vocabulaire technique et une grande finesse dans le choix des termes les plus appropriés selon le contexte.

Un bon traducteur juridique doit avoir des connaissances avancées en droit, un langage précis et clair, et une bonne maîtrise des langues sources et cibles. Le traducteur doit saisir le sens du texte source, dans toutes ses nuances, et pouvoir le reproduire d’une manière fidèle et équivalente dans la langue cible. Le sens du document original doit être conservé avec exactitude, et la traduction doit être exempte de toute sorte d’ambiguïté.

En raison des enjeux de la traduction juridique, beaucoup de sociétés et d’agences de traduction n’offrent pas des services relatifs à ce type de traduction. Elles préfèrent prendre en charge les traductions, dites générales ou libres, qui peuvent être assurées par les traducteurs généralistes au lieu d’engager ces derniers dans un travail nécessitant un langage qu’ils ne maîtrisent pas forcément, et qui engendrerait des erreurs de traduction et provoquerait l’insatisfaction des clients.

Cependant, il existe d’autres agences et plateformes de traduction, comme Protranslate, qui recrutent carrément des traducteurs juridiques pour leur attribuer ce genre de travail. Cela permet à ces agences de gagner de nouveaux clients et d’élargir considérablement leur domaine d’expertise. Les traducteurs juridiques employés par ces agences sont le plus souvent des traducteurs experts, professionnels et assermentés, et sont spécialisés dans différentes branches de droit : droit international, droit des sociétés, droit civil, etc.

Le client ayant besoin d’une traduction juridique pourrait, par exemple, solliciter un traducteur juridique sur ProtranslateNet, une agence de traduction en ligne. Sans se déplacer, il pourra profiter de leurs services en leur envoyant le document original sur leur site web. Pour garantir la qualité du travail et avoir la satisfaction du client, leur équipe de traduction juridique prendra en charge tous les détails : traduction, certification, relecture et contrôle de qualité.

La traduction juridique, quoique difficile, peut être assurée aisément si le traducteur est compétent, sérieux, et a des connaissances solides dans le domaine juridique.