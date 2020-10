La très difficile marche du cortège de Cellou vers Kankan : le leader rebrousse chemin

Entre Kissidougou-Kankan, le cortège de Cellou Dalein Diallo avançait dimanche très lentement. Selon les médias qui suivent le leader de l’UFDG dans sa campagne, des groupes de jeunes qui seraient favorables au RPG (au pouvoir) lui ont barré la route. Ces incidents arrivent des jours après ceux de Labé et surtout de Dalaba où Ibrahima Kassory Fofana, le directeur de campagne du candidat Alpha Condé a été contraint d’annuler son meeting pour cause de violences.

C’est à Tokounoun que le cortège de M. Diallo a connu sa plus lente marche où des jeunes surexcités ont bloqué la route à l’aide de tronc d’arbre, malgré l’intervention des forces de l’ordre.

La Haute Guinée, fief traditionnel du pouvoir est un dispositif important dans la victoire à la présidentielle du 18 octobre prochain. Les régions de Kankan et Faranah font à elles seules 31% de l’électorat national.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le leader de l’UFDG et sa délégation ont rebroussé chemin et pris la direction de Kissidougou.

