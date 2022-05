La Turquie demande aux organisations internationales d’être appelée « Türkiye »

La Turquie va demander aux Nations unies et à d’autres organisations internationales de changer l’orthographe de son nom en Türkiye, a annoncé mardi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu.

Ankara a l’intention d’envoyer une lettre officielle à plusieurs organisations et s’attend à ce que ce nouveau nom devienne officiel dès la semaine prochaine, a précisé le ministre. Le pays a déjà entamé une transition vers l’appellation Türkiye, en lieu et place de sa version anglicisée Turkey, sur la plupart de ses documents officiels. Cette décision fait suite à un décret signé en décembre par le président turc Recep Tayyip Erdogan entérinant l’utilisation du nom Türkiye en anglais, français et allemand ainsi que sur les produits exportés. Cette appellation « représente et exprime la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque de la meilleure manière », peut-on lire dans le décret, selon le ministre.

La radio-télévision de Turquie (TRT) avait expliqué en décembre que les connotations du mot « Turkey » en anglais n’étaient « pas flatteuses », ce mot étant également employé en langue anglaise pour désigner une dinde.

Belga