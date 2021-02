La villa 7 a-t-elle été fermée par le chef de l’Etat ?

Depuis des heures, une folle rumeur s’est emparée de la toile : la villa 7 qui gère un pan de la communication du chef de l’Etat est fermée. ”L’ordre vient du haut sommet”, jubile un internaute.

Pour s’en convaincre, nous avons joint les gérants de la célèbre villa, située non loin de la Présidence de la république, à Kaloum.

Un travailleur de cette cellule, proche du patron de ladite cellule Sinkoun Kourouma a démenti la nouvelle et parlé de ‘’diversion’’. Pour lui, il n’en n’est rien. Nous sommes là tranquillement en train de travailler. Ceux qui colportent ces mensonges veulent juste exister et exprimer leurs vœux. Sinon, ici tout va bien. Vous pouvez venir vous-même vérifier la véracité des choses. D’abord il y avait Madina Thiam qui a été combattue, aujourd’hui c’est Sinloun Kaba. Tout le bruit c’est à cause de l’argent. Certains communicants pensent qu’il y a de l’argent ici à distribuer. Donc, ils se livrent à la désinformation », indique le jeune.

Quand nous avons voulu faire réagir le principal concerné qui n’était pas loin de notre interlocuteur, il a préféré ne rien commenter. Du moins, pour l’instant.

Mediaguinee