La Zambie met en vente l’avion présidentiel pour reverser les fonds au trésor public

L’avion Gulfstream G650 a été acquis peu avant l’expiration du mandat du précédent président zambien, Edgar Lungu. Le service de lutte contre la corruption de la Zambie a récemment lancé une enquête sur les circonstances entourant l’achat de l’avion. Un porte-parole du service a annoncé mercredi que l’avion présidentiel avait été acheté presque le double de son prix.

L’annonce de la vente imminente du jet présidentiel intervient dans un contexte de négociations difficiles entre le gouvernement zambien et les créanciers extérieurs concernant la restructuration et l’annulation partielle de la dette extérieure du pays africain. La Zambie a fait défaut de paiement sur ses obligations souveraines à la fin de 2021. La dette publique s’élève désormais à plus de 130% du PIB de la Zambie. Le Fonds monétaire international (FMI) a calculé que le pays avait besoin d’urgence de 8,4 milliards de dollars pour alléger le problème de sa dette extérieure et être en mesure de rembourser ses dettes et les intérêts au cours des trois prochaines années.

TASS