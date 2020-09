Labaya (Dubréka) : la ministre Hadja Mariama Camara offre des kits et intrants agricoles à 19 groupements

La ministre de l’agriculture était l’hôte des habitants de Labaya, dans la sous-préfecture de Tondon, préfecture de Dubréka, ce samedi 05 Septembre.

Hadja Mariama Camara qui a été chaleureusement reçue avec sa délégation, a procédé à la remise de kits agricoles à 19 groupements de la contrée, tous évoluant dans la culture maraichère.

La cérémonie a eu lieu au secteur de Madina dans le district de Kaléta.

Le don est composé, entre autre d’engrais, de produits phytos, des arrosoirs, des masques et autre matériels de culture pour appuyer ces groupements.

Si les barrages de Kaléta et Souapiti, réalisés dans cette zone par l’Etat, constituent un motif de satisfaction, cela n’est pas sans conséquences sur les habitants.

«Le gouvernement est conscient des impacts posés par ces barrages hydroélectriques sur les terres agricoles surtout dans cette zone à vocation essentiellement agricole et pastorale en lien avec les déplacements des villages et la réduction des espaces agricoles pour les populations. C’est pourquoi, je réitère la volonté du gouvernement de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation et d’œuvrer à travers mon département, à investir fortement dans les aménagements des domaines agricoles, dans l’appui aux organisations de producteurs pour améliorer la production et la productivité. Nous prenons bonne note de votre demande d’aménagement de la pleine de Kayaka pour atténuer les effets des barrages…», a déclaré Hadja Mariama Camara.

Les bénéficiaires des kits ont remercié le ministère de l’agriculture et ont exprimé toute leur reconnaissance au gouvernement.

Hadja Mariama Camara a profité de l’occasion pour inviter les citoyens à voter en faveur du candidat Alpha Condé à l’élection présidentielle du 18 octobre.

Source : MosaiqueGuinee