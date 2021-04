Labé : 113 cartons de poisson pourri saisis ce lundi, à Dow-Saré

Dans la matinée de ce lundi 26 avril 2021, c’est une importante quantité de poisson pourri qui a été saisie dans une chambre frigorifique dans le secteur Paraya, quartier Dow-Saré, dans la commune urbaine de Labé, par le service de contrôle de qualité et norme. D’après nos informations, c’est au total 113 cartons pourris qui ont été saisis.

« Effectivement, nos agents ont fait une descente dans une chambre frigorifique sise à Paraya. Une fois sur les lieux, il a été constaté la présence des poissons pourris, environ 113 cartons. Le tout a été saisi et transporté à Thialakoun et incinéré. Nous avons interpellé le propriétaire de la chambre frigorifique qui nous a confié être confronté à un problème de courant électrique. D’après lui, le groupe électrogène qu’il a n’a pas la tension suffisante pour favoriser une bonne conservation des poissons. Mais nous l’avons sommé de prendre des dispositions pour remédier rapidement au problème. Si tu veux mener une activité, il y a des règles de conduite qu’il faut respecter », rappelle Fatoumata Diaraye Diallo, chef cellule contrôle qualité et norme.

A noter que déjà la chambre frigorifique a été mise sous scellés jusqu’à nouvel ordre et le propriétaire soumis au payement d’une amende.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

