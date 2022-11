Labé : 1415 millimètres de pluie enregistrés en 123 jours cette année (service météo)

La saison des pluies de cette année 2022, tire à sa fin pour laisser place à la saison sèche. Rencontré à cet effet ce mercredi 09 novembre 2022, le directeur régional de la météorologie de Labé, nous confie que cette année, plus de 1000 (mille) millimètres de pluies sont tombés sur la juridiction, une situation qui le réjouit à plus d’un titre. A travers des observations faites par le service régional de la métrologie de Labé, cette année, il y a eu 123 jours de pluie. Par ailleurs, selon le premier responsable régional du service de la météo de la capitale du Foutah-Djallon, comparativement à l’année dernière, il y a eu plus de pluies cette année. » La quantité d’eau tombée cette année, était de 1415.8 millimètres, il y a eu 123 jours de pluie, l’année-là était une année très excédentaire aussi, la pluie était très faible, modérée, et l’intensité était très grande comparativement à l’année dernière, cette année était plus excédentaire par rapport à l’année passée », explique Aboubacar Soumah.

Selon lui, à compter de ce mois de novembre, l’harmattan commence à s’installer à Labé, un changement qui n’est pas sans conséquence.

« A partir du 02 novembre, nous avons constaté une très basse température de 11.5 degrés. Il y a l’harmattan qui s’annonce, le vent vient du nord-est, c’est un vent sec, actuellement il y aura toujours des maladies comme la grippe, puisque c’est la phase des fleurs, des épidermes des étamines, donc le vent, va les ventiler et dès que tu respires seulement c’est des maladies respiratoires, on doit faire attention, puisque c’est le début des poussières des feux de brousses. Avec ça, l’atmosphère sera complètement polluée » conseille Aboubacar Soumah.

Néanmoins, pour que cette forte quantité d’eau soit enregistrée soit bénéfique aux citoyens, le directeur régional de la météorologie de Labé souhaite que des mesures adéquates soient prises à tous les niveaux.

« Si on arrive à avoir la chance de conserver l’eau, au niveau de nos rivières, on n’a pas déboisé, on a cherché à protéger, on a évité de mettre des ordures dans les rivières, cette eau pourra nous servir jusqu’à la fin du mois de mai. Mais comme on a pris l’habitude de dégrader la nature! On devrait protéger les cours d’eau, jusqu’à la fin du mois de mai, histoire de s’attendre à la pluie au mois de juin sans difficulté », espère Aboubacar Soumah.

Tidiane Diallo, Labé, correspondant régional à Labé

