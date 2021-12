Labé : 1723 malades du VIH/SIDA pris en charge, avec 218 nouveaux cas en 2021 (DRS).

La Guinée à l’instar des autres pays de la planète célèbre ce mercredi 1er décembre 2021, la journée mondiale de lutte contre la pandémie du VIH/Sida, sous le thème « mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin aux pandémies » que le monde célèbre cette journée. A Labé, les statistiques liées au VIH/SIDA sont alarmantes.

D’après le premier responsable régional de la santé, de 2006, date à laquelle des malades ont commencés à être pris en charge au niveau de l’hôpital régional, à ce jour, ils sont au total 4149 personnes recensées. Si certains parmi eux sont mortes, d’autre transférées, certains restent introuvables. 1723 personnes sont actuellement sous traitement.

« Cette pandémie du VIH/Sida, existe dans notre pays depuis 30 ans. Ils (malades du VIH/SIDA) sont présentement au nombre de 1723 personnes prises en charge à l’hôpital régional. Parmi ces 1723 personnes, 1219 sont des femmes, et 60 sont des enfants. Et nous avons comparé les deux années, 2020 et 2021, nous avons trouvé que la maladie est toujours stationnaire, elle n’a pas diminuée. Parce que si en 2021, nous avons eu 218 nouveaux cas au niveau de l’hôpital régional de Labé, en 2020 nous avions 213 nouveaux cas », a souligné Dr Mamadou Oudy Bah, le directeur régional de la santé (DRS) de Labé.

Poursuivant, il confie qu’il est très difficile de déterminer actuellement, la quelle des 5 préfectures de la région de Labé, a plus de malades du Sida.

« Dans chaque hôpital préfectoral de la région de Labé, nous avons au moins 40 personnes prises en charge. Mais ce qui rend un peu difficile la comparaison, c’est du fait que les gens de Lélouma, ou de Tougué et autres préfèrent venir à Labé-ville pour se faire soigner, pour ne pas être stigmatisés. Il y a même des gens de Labé-ville qui préfèrent aller à Conakry pour se faire soigner, pour ne pas qu’on les rencontre à l’hôpital en train de perdre leur antirétroviraux (ARV). Les plus de 4 mille recensés à Labé depuis 2006, viennent de toutes les localités et même des autres préfectures de la moyenne-Guinée », a précisé le DRS de Labé.

A la question de savoir qu’est ce qui explique la recrudescence du VIH/SIDA dans la région de Labé, le spécialiste de la santé laisse entendre.

« Les gens ne respectent pas les moins de prévention notamment l’abstinence, la fidélité, et les préservatifs », a reconnu le DRS avant de lancer un appel aux populations : « La fidélité dans les couples, l’abstinence pour les jeunes, c’est les préservatifs, et demander aux religieux et aux administrateurs à demander à tout le monde de se faire dépister surtout pour le mariage, pour savoir s’ils sont séronégatifs avant le mariage », a invité le DRS.



Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

