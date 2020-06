Labé : 300 kg de chanvre indien saisis lors d’une opération…

Le trafic du chanvre indien prend de plus en plus d’ampleur dans la commune urbaine de Labé. De nos jours, la cité de Karamökö Alpha pullule de lieux de consommation de ce stupéfiant communément appelée temple et de dealers endurcis. En témoigne, la semaine dernière, ce sont trois sacs de 100 de kg de chanvre indien qui ont été saisis dans le secteur de Galléya, quartier Daka 1 commune urbaine de Labé.

L’information a été rendue publique ce lundi, 8 juin par le maire de la commune urbaine de Labé, dans l’émission ‘’ Grand-Débat’’ de la Radio Gpp Fm.

« Je demande aux populations de Labé, de faire beaucoup attention aux faits et gestes de leurs enfants. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une importante quantité de chanvre indien a été saisie par les services de sécurité, il y’a quelques jours. Ce sont au total trois sacs de 100 kg de chanvre indien (300 kg ndlr) qui ont été saisis. Si toute cette drogue était consommée (…), ce sont les fils de Labé qui vont consommer cette drogue, c’est à Labé que cette drogue va être consommée. Si nous avons des jeunes drogués, cette jeunesse ne sera jamais utile. Donc je demande aux citoyens de ne pas accepter de garder ces genres de chose chez eux », demande Mamadou Aliou Laly Diallo.

Poursuivant, le maire de la commune de Labé dira :

« A partir de maintenant, que tout le monde sache que nous avons mis en place la police de proximité, les chefs de secteurs et quartiers vont travailler en étroite collaboration. Labé compte 134 secteurs, à partir de maintenant nous sommons tous les secteurs et quartiers de nous tenir informer de ce qui se passe dans leurs juridictions. Histoire de pouvoir prendre des dispositions adéquates à temps pour faire face au problème » conclut-il.

Selon des informations qui nous ont été soufflées dans les couloirs de la mairie, deux présumés dealers incriminés dans ce dossier ont été mis aux arrêts. Mais le présumé cerveau court toujours.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83