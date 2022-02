Labé : 44 kiosques de vente de produits pharmaceutiques fermés par le préfet

Les autorités préfectorales de Labé mènent depuis quelques jours, une bataille contre la vente illicite de médicaments. C’est dans ce cadre que les détenteurs de kiosques implantés autour du marché central ont été sommés de se conformer aux règles. Au total 44 kiosques viennent d’être fermés par le préfet de Labé.

L’équipe de patrouille mixte mise en place par le préfet, colonel Seny Sylver Camara sillonne déjà la ville de Labé. Interrogé ce mercredi, 2 Février 2022, le préfet a précisé que depuis le démarrage de cette activité, 44 kiosques de vente de produits pharmaceutiques non reconnus ont été fermés.

« la vente illicite de médicaments à Labé a été l’un de mes combats avant que je ne sois préfet. Et quant j’ai été nommé préfet, j’ai décidé de poursuivre cette lutte, car je connais les dangers liés à cette activité clandestine. C’est ainsi, j’ai fait un communiqué pour demander à chacun de se mettre en règle avant le démarrage d’une opération de patrouille dans toute la ville. Un mois après le communiqué, j’ai invité les autorités du commissariat central et celles de la gendarmerie territoriale pour une séance de concertation avant toute action. Nous savons qu’il y a assez de crimes qui se produisent à Labé et les présumés coupables agissent souvent sous l’effet de la drogue. Mais quelle sorte de drogue ? C’est ce qu’on appelle communément « né Legza, Tramadol » et autres. Mais cette catégorie de drogue, c’est des médicaments comme les autres. Mais leurs prescriptions doivent être réglementées par un médecin. Mais comme ces kiosques installés en bordure de route savent que ces produits coulent vite, chacun fait de ça, sa principale marchandise. Et des jeunes âgés entre 10 et 20 ans viennent se procurer de ces produits auprès de ces vendeurs. Et le plus souvent, c’est la pauvre population qui paie les frais », a expliqué Colonel Seny Sylver Camara.



Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83