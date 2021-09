Hôpital de Labé : 5 femmes décèdent en donnant la vie en moins d’une semaine à la maternité

Incroyable mais vrai. En moins d’une semaine, 5 cas de décès ont été enregistrés au service de la maternité de l’hôpital régional de Labé. Les deux derniers cas ont été enregistrés dans la journée du jeudi 24 septembre 2021. Si cette situation défraye la chronique dans la ville, la responsable du service de la maternité décline toute responsabilité.

Rencontrée ce vendredi, Dr Fatim Barry, médecin-chef de la maternité de l’hôpital régionale de Labé a laissé entendre ceci : « pour hier, on a enregistré deux décès. Et c’est deux décès, c’est par suite d’hémorragie. La première, c’est une après une éclampsie sévère qu’elle a été reçue la nuit d’avant-hier. La sage-femme a fait la prise en charge qu’il fallait et le matin elle a fait le compte-rendu et on a appliqué le protocole prescrit. Que ça soit ici, en Europe ou partout, à Conakry, c’est le même protocole de prise en charge. Elle s’est compliquée en trouble de la coagulation. Après l’intervention, elle a saigné. L’hémorragie ne s’est pas arrêtée, elle est décédée. La deuxième, elle est venue ici avec une tension nulle. Elle a accouché dans une clinique de la place. Sa situation s’est compliquée là-bas par hémorragie. Ils l’ont évacuée à la dernière minute. Dans la semaine, on a enregistré près de cinq cas de décès. Et tous ces cas, ce sont des décès dus à des complications, à des troubles de la coagulation. La cinquième, c’est un dépôt de corps », explique-t-elle.

Dans la foulée, Dr. Fantim Barry renchérit en ces termes : « aucune stagiaire ne prend la garde ici. Ce sont les titulaires qui prennent la garde avec les stagiaires. Et 24H/24, les équipes sont là. Il y a une équipe qui est là de 8 heures à 15 heures et l’autre reprend à 15 heures jusqu’à 8 heures du matin. C’est comme ça que les équipes se relaient. Ici c’est devenu un dépotoir. Les cliniques ou les maisons d’accouchement, quand ça se complique là-bas, on trimbale vers la maternité tout juste pour venir mourir chez nous et qu’on dise qu’elle est morte à l’hôpital ou à la maternité. »

Dr Fatim Barry, médecin-chef de la maternité de l’hôpital régional de Labé lance un appel à l’endroit des citoyens. « Ce que je vais dire aux maris des femmes ou aux femmes, même en âge de procréation, c’est de commencer par l’hôpital. Quand ça se complique, elles terminent par là. Pourquoi ne pas commencer par l’hôpital où il y a les équipes qui se relaient 24H/24. Si elles restent dans les maisons d’accouchement, elles se compliquent là-bas, elles viennent à la derrière minute, ça sera difficile de les sauver. Quand tu as une femme en grossesse, c’est de l’envoyer vers les centres de santé où l’hôpital. La grossesse, ce n’est pas quelque chose qui est facile, il faut gérer du début jusqu’à la fin », a lancé Dr Fatim Barry.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83