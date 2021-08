Labé : 5 jours après son kidnapping à Daka, une fillette de 3 ans retrouvée hier lundi soir, à Thyndel

La ville de Labé renoue avec les phénomènes de kidnapping. Disparue depuis 5 jours suite à un enlèvement perpétré dans le quartier Daka 1, cette fillette de 3 ans, dont nous parlons, a été retrouvée dans la nuit du lundi 09 août 2021 à plusieurs kilomètres de sa maison familiale, plus précisément dans le secteur Thyndel, quartier Madina. C’est là que Kadiatou Baldé, comme c’est d’elle qu’il s’agit, a été retrouvée des mains de la présumée auteure du kidnapping, alors qu’elle achetait à manger à son otage. Très remontés, les citoyens de cette juridiction ont voulu la lyncher. Il a fallu l’intervention des sages de Thyndel pour éviter l’irréparable. La femme a été finalement mise à la disposition des services de sécurité.

Rencontrée ce matin au commissariat central de police de Labé, Aïssata Diallo, la mère de la victime est revenue sur les faits en ces termes : « c’est hier, aux environs de 23 heures que la fille qui a enlevé ma fille est sortie avec elle, pour acheter à manger pour ma fille. Quand elle a fait les achats, la fillette a refusé de rentrer avec elle chez elle. Elle a commencé de pleurer suite au forcing de sa ravisseuse. Cette altercation a attiré l’attention d’une fille qui est heureusement membre de ma famille, qui était sur les lieux. Elle a cherché à voir de plus près et a finalement reconnu l’enfant. Elle a aussitôt appelé au secours et des jeunes de la localité l’ont aidée. Ces jeunes voulaient vraiment en finir avec elle mais heureusement, elle a été arrêtée et déposée à la police »

Au commissariat central de police de Labé où la présumée auteure de cet enlèvement est en train d’être entendue sur PV, un responsable de ce service bien voulu se confier à nous. « C’est hier aux environs de 11 heures que monsieur Mamadou Saliou Baldé, enseignant, représentant de la famille victime s’est présenté à notre service pour nous déclarer la disparition de leur fillette, Kadiatou Baldé, âgée de 3 ans de teint noir depuis le jeudi 5 août. Aux environs de 00 heure, nous avons été surpris de l’arrivée d’un groupe d’hommes, avec la femme mise en cause et la fillette disparue. Comme la fillette pleurait, les jeunes qui étaient à côté ont eu des soupçons. C’est ainsi qu’elle a été interpellée à Thyndel dans Madina et conduite au commissariat central de police de Labé. La petite fille a été directement mise à la disposition de sa famille. On a l’habitude de recevoir des cas comme ça, mais le plus souvent les accusés c’étaient des hommes plus âgés. Mais cette fois-ci, c’est une mineure qui en est responsable. Selon elle, elle a trouvé la fillette sur la route et quand elle l’a trouvée, cette dernière pleurait. Elle dit que depuis ce jour-là, elle était à la recherche de ses parents », a dit Assane Camara en service au commissariat central de police de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83