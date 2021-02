Labé : à peine libéré de prison, un présumé coupeur de route tire à bout portant sur un taxi-motard, à Sanoun

Tout est parti selon nos informations, du déplacement d’un taxi-motard du nom de Mamadou Bailo Kanté, âgé de 16 ans, domicilié au secteur Maleyah, quartier Daka 2, par l’incriminé, Mamadou Cellou Diallo pour la sous-préfecture de Sanoun.

Profitant de l’inattention du conducteur, le présumé coupeur de route a tiré à bout portant sur le conducteur avant de dérober sa moto. L’acte s’est produit dans l’après-midi du dimanche, 31 janvier 2021, à Yongo à la sortie de la sous-préfecture de Sanoun.

Informées de la situation, les populations de la commune rurale de Sanoun se sont mobilisées pour mettre main sur le présumé coupeur de route. Très furieux, ces citoyens ont tenté d’en découdre avec l’accusé, n’eut été l’intervention de la garde communale de Sanoun, le présumé bandit allait y laissé sa vie. Suite aux coups reçus de la part des citoyens et des blessures par balle, la victime et sont bourreau ont été transportés d’urgence à l’hôpital régional de Labé pour des soins d’urgences.

Trouver sur son lit de malade ce lundi, 1er février 2021, la victime est revenue sur sa mésaventure en ces termes :

« C’est hier dimanche que nous nous sommes croisés en ville et de c’est de là qu’il m’a demandé de le conduire à Sanoun. Quant nous avons dépassé Sanoun, il m’a demandé de m’arrêter. Au moment où je garais la moto, il a sorti un pistolet de fabrication locale pour me tirer dessus. J’ai été atteint au niveau de ma poitrine. Entre temps, il a pris ma moto pour s’en fuir. Comme j’avais mon téléphone dans ma poche, j’ai contacté ma maman et elle m’a dit d’utiliser ma chemise comme compresse et stopper l’hémorragie. J’ai reçu à marcher un peu et demander de l’aide. C’est ainsi j’ai décris la physionomie de mon agresseur et ils se sont mis à sa trousse. Finalement, il a été rattrapé quelques minutes après », soutien Mamadou Bailo Kanté.

Transporté d’urgence à l’hôpital régional, la victime a été reçue par le Dr Roger Haba. Selon ce médecin, le pronostic vital de la victime n’est pas en danger.

« Nous l’avons reçu vraiment dans un état critique. Il a été sévèrement battu.Quand il est arrivé, nous avons fait les premiers soins et après nous l’avons mis à la disposition de la gendarmerie qui l’avait accompagné ici .C’est aux environs de 21 heures qu’ils l’ont emmené à la gendarmerie. Il avait beaucoup de lésions corporelles », confie le responsable du service des urgences de l’hôpital régional de Labé.

Au même moment, Mamadou Cellou Diallo, le présumé bandit qui a été copieusement battu recevait des soins au service des urgences. Quelques heures après, il a été mis à la disposition de la gendarmerie.

Joint au téléphone, le maire de la commune rurale de Sanoun nous a informé que l’incriminé dans cette affaire est un récidiviste.

« C’est hier aux environs de 15 h 20 que j’ai été informé qu’un jeune taxi-motard a été attaqué et blessé par balle, à Yongo, dans le district Kiri. L’auteur de ce drame est un bandit récidiviste du nom de Mamadou Cellou Diallo, originaire de Dondedji, dans le district de Kiri, dans la préfecture de Koubia. Il a été arrêté suite à la collaboration des citoyens et du responsable de la garde communale, du nom Kindy. Ce dernier lui a arrêté sur le pont de Goungoun, mais avec une lutte acharnée parce que le bandit a voulu ouvert le feu sur lui. Mais le communale lui a maitrisé et une fois arrêté, les citoyens l’ont copieusement tabassé », explique Amadou Habib Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83