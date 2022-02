Labé : accusé d’avoir tué sa concubine, Pépé Monomou présenté à la presse

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 février à Bassan, sous-préfecture de Linsan-Saran, dans la préfecture de Lélouma, région de Labé, Pépé Monomou, 33 ans, aurait tué sa concubine âgée de 50 ans. Selon nos informations, ce jeune originaire de N’zérékoré, à l’aide d’un calibre 12, a tiré à bout portant sur une dame de 50, mère de 7 enfants dont 5 vivants, avec laquelle il était en concubinage. Le meurtrier présumé a été présenté ce lundi 07 février 2022 à la presse. Le commandant de la gendarmerie régionale de Labé est revenu sur l’interpellation de l’accusé.

« C’est le samedi dernier que nous avons été informés qu’il y a eu un monsieur qui a ôté la vie a une dame. Aussitôt, une enquête a été ouverte. Nous avons pu mettre main sur le nommé Pépé Monomou, originaire de N’zérékoré, âgé de 33 ans, qui était à Kounsitel où il est resté longtemps sans avoir de l’or. Il avait une arme de chasse, il était en brousse avec son frère, c’est dans ça qu’il a contracté une amitié avec une dame, du nom de Kadiatou Bah, 50 ans, mère de 7 enfants, dont 5 vivants, sont l’époux Oumar, villageois, réside à Bassan, dans Linsan-Saran, préfecture de Lélouma. Nous avons mis des dispositifs un peu partout pour retrouver l’auteur. C’est ainsi à 00h, grâce à la gendarmerie routière, nous avons pu mettre main sur Pépé Monomou. Conduit à la brigade de recherche de Labé, lui-même a reconnu sans ambages comme quoi c’est lui-même qui a tué la dame. Ils vivaient ensemble. En voulant se suicider, il a été maîtrisé par la population. Il a abandonné l’arme pour prendre la fuite. Il s’est retrouvé vers la route de Gaoual. C’est ainsi qu’il a été maîtrisé », explique Colonel Saidou Boiro, le commandant de la gendarmerie régionale. Avant de laisser entendre que c’est au total deux personnes qui ont été mises aux arrêts, à savoir le principal accusé et son frère.

« Nous avons rendu compte au procureur de la république de Lélouma et Labé, qui nous ont dit de dresser rapidement leurs procès-verbaux, qu’ils sont accusés d’assassinat. Il s’agit de M. Pépé Monomou et son co-auteur Bogolou Soumahoro ainsi que l’arme qui a servi à commettre le crime, une arme de calibre douze AA de douze grain, ont été mis à la disposition de la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés », précise Colonel Saidou Boiro.

Interrogé sur son crime, Pépé Monomou a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « On a fait plus d’une année dans le village, lorsque l’or a été découvert à la mine de Kounsitel pour travailler. Je reconnais avoir tué la femme, mais c’est le village qui a organisé tout ça. On a duré là-bas, on fait souvent des contrats avec les femmes et les jeunes. Mais il y a un homme là-bas, du nom de Mouctar qui travaille au champ avec la victime. C’est lui qui a inventé que j’entretiens une relation charnelle avec la dame. On m’a dit de quitter le village. Je n’ai pas refusé, mais le problème est qu’on m’a donné que 40 jours. Moi et la victime, nous vivons dans la même maison de cinq chambres et salon. Donc j’ai appelé la dame, j’ai dit Tantie, viens. Elle est venue, j’ai appelé son ami, j’ai dit pardon il faut parler avec la femme-là. Vous-même vous le savez, vous été toutes des femmes, si c’était ma petite amie, elle allait vous le dire, je lui ai (la victime ndlr) dit d’aller dire la vérité à notre tuteur. Elle me dit qu’elle ne peut pas parler de ça. Moi aussi, comme on m’accuse, j’ai commis l’irréparable. J’ai utilisé un fusil de chasse, j’ai tiré sur elle, elle est tombée devant moi. J’ai eu peur, j’ai engagé une balle pour me suicider, mais mon frère est venu m’en empêcher. J’ai laissé le fusil avec mon frère, je voulais aller à Gaoual pour me présenter mais on m’a arrêté en cours de route », explique le principal accusé de meurtre.

La victime a été inhumée le dimanche 06 février à Linsan-Saran, après l’expertise du corps.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83