Labé : après les affrontements entre élèves de Hoggo-M’Bouro, le proviseur ”suspendu jusqu’à nouvel ordre”

On vous disait dans une de nos dépêches que dans la matinée du samedi 13 mars 2021, les élèves du collège et ceux du lycée Hoggo-M’Bouro se sont violemment affrontés dans l’enceinte de cet établissement à la suite d’un différend lors d’un match de football. Le lendemain (dimanche 14 mars 2021), il s’est tenu une réunion d’urgence au sein de l’école, sous la présidence des autorités éducatives régionales et préélectorales. C’était en présence des responsables de l’établissement et du maire. Après plus de 6h d’entretien, des sanctions sont tombées. Et c’est le proviseur du lycée, Mamadou Saliou Pellel Diallo, qui a payé le prix fort. Il a été suspendu de ses fonctions jusqu’à nouvel. Une information confirmée par le président régional de l’association des parents d’élèves et amis de l’école de Labé (APAE)

« C’est effectif. Lors de cette rencontre, il y avait la présence de tout le personnel de la DPE, des responsables des établissements concernés, ainsi que des membres des APEAE communales et préfectorales. Au préalable, il y a eu des investigations qui ont été menées pour situer les responsabilités de ces violences. Et chacun a reconnu la faute commise. C’est pourquoi, à l’issue de cette rencontre, il y a eu plusieurs décisions qui sont tombées. D’abord, il est décidé que les dégâts causés soient réparés par toutes les parties, à savoir les enseignants et les élèves. Le proviseur a été suspendu de ses fonctions jusqu’à nouvel ordre. Le principal du collège a reçu un avertissement. Quant au comité des élèves qui a coordonné l’organisation de ce tournoi, il a été dissous par les autorités. Ce lundi matin, on était parti au complexe scolaire Hoggo Mbouro en compagnie de l’Inspecteur régional de l’Education pour renforcer la sensibilisation des élèves.», explique Alpha Oumar Moromi Diallo.

Comme indiqué plus haut, le principal du collège a reçu un avertissement, le comité de coordination des élèves a été dissous. Mais toutes nos tentatives d’entrer en contact avec les intéressés ont été vaines.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

