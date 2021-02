Labé/Covid-19: 13 cas confirmés dans une école privée, un doyen de Mali emporté par la maladie

Les cas de covid-19 enregistrés au sein de l’école privée Saint-André continuent de s’augmenter. Selon le Directeur régional de la Santé de Labé, à ce jour dimanche 07 février 2021, c’est au moins 13 cas qui y ont été confirmés, dont 11 élèves et 2 enseignants.

« A ce jour, 176 personnes ont été testées au niveau de l’établissement. Parmi elles, 13 personnes sont positives au covid-19, dont 11 élèves et 2 enseignants. Présentement, nous avons en tout un total de 19 personnes hospitalisées au niveau du CT- EPI de Labé. L’école a été fermée pour trois jours. Hier, nous avons pulvérisé les lieux », explique Dr Mamadou Oudy Bah. Avant d’ajouter ceci : « Hier, un doyen de Mali, que nous avons référé à Conakry il y a quelques jours, a tiré sa révérence. Donc, la maladie est bel et bien présente à Labé. Nous demandons à tout le monde de faire le test pour connaître son statut. Le traitement est gratuit ». Vivement donc le respect des mesures barrières et le port du masque.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83