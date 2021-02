Labé/Covid-19 : le nombre de cas positifs revu à la hausse

Le nombre de personnes atteintes du covid-19 à Labé est revu à la hausse. Le jeudi dernier, l’on avait parlé de 6 élèves cas positifs sur les 62 personnes testées. Hier vendredi 05 février, c’est environ 97 autres élèves et enseignants qui ont subi ces mêmes tests. Rencontré, le responsable du CT-EPI de Labé nous a confié que sur les 159 personnes testées en deux jours, 11 parmi elles ont été testées positives au covid-19 (9 élèves et 2 professeurs.)

« C’était le mercredi dernier qu’un enfant est venu , il avait une perte de l’odorat .Suite à ça, nous avons réalisé son test de dépistage qui s’est révélé positif. On a informé les responsables sanitaires, à savoir le directeur de l’hôpital, le DPS et le DRS. Ils ont pris les dispositions pour aller voir l’école, informer les responsables pour qu’ils viennent faire les tests. On a reçu les enfants hier et il y avait 62 testés. Parmi les 62, il y avait 6 positifs plus un enseignant. Ce vendredi 5 février également, nous avons reçu des éléments de l’école et d’autres venus d’ailleurs, pour un total de 97 testés. Sur les 97 personnes testées, il y a eu 4 positives dont 3 élèves et un professeur issus du complexe scolaire Saint André. On continue de faire le test et voir toutes les classes, s’il le faut », explique Dr N’famara Bangoura.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83