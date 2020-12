Labé/Covid-19 : ‘’sur les 3 mille personnes testées, 220 cas ont été positifs dont 25 prisonniers et 4 décès (DRS)

La pandémie du Covid-19 qui a fait son apparition au mois de mars dernier en Guinée s’est fortement propagée dans la cité sainte de Karamoko Alpha (Labé). Selon le Directeur régional de la Santé de Labé, du mois de mars au 26 décembre, ils sont au total 3 000 personnes testées dont 220 cas positifs et quatre (4) décès.

« Depuis l’avènement du virus chez nous et depuis que nous avons reçu les TDR, nous avons testé plus de 3 mille personnes. Le CT-EPI de la préfecture de Labé seulement a testé 1753 personnes. Parmi ces 1753, nous avons eu 154 cas positifs. Dans la région, nous avons enregistré 220 cas positifs. ¨Parmi eux 25 prisonniers dont 4 décès et l’un d’entre eux est décédé au CT-EPI, 1 au CT-EPI de Mali, les deux autres au CT-EPI de Conakry. A préciser que tous les prisonniers déclarés malades du Covid-19 sont tous guéris. Présentement, nous n’avons que 13 malades hospitalisés au niveau du CT-EPI de Labé. Dans les autres quatre préfectures, il n’y aucun malade présentement dans les Ct-EPI », explique Dr Mamadou Oudy Bah.

A l’en croire, même si les autorités sanitaires sont sur le point de maitriser la pandémie, Labé reste toujours un foyer de propagation du virus.

« Aujourd’hui dans la régional, Labé est la première préoccupation. Même hier, nous avons eu un cas grave que nous avons référé sur Conakry pour dire que la maladie reste présente à Labé. Puisque nous avons testé un autre détenu qui a été aussi référé sur Conakry, l’heure est grave puisque le virus continue de circuler », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83