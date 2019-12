Labé : ‘’de janvier 2019 à nos jours, 166 cas d’accidents de la circulation ont été enregistrés avec 5 morts et 59 blessés’’ (police)

L’année 2019 a été triste pour de nombreuses familles dans la commune urbaine de Labé. Durant cette année qui s’achève, 166 cas d’accidents ont été enregistrés dans lesquels 5 personnes ont perdu la vie et 59 autres ont été blessés.

Selon le commissaire spécial de la sécurité routière de Labé, ces drames ont impliqué des voitures, des mots et des vélos. Sur les statistiques, le colonel Tidiane Sanoh précise : « De janvier 2019 à nos jours (23 décembre ndlr), nous avons enregistré à 166 cas d’accidents de la circulation avec 5 morts, dont 3 hommes et une femme et un mineur. Accidents avec blessés graves, nous avons enregistrés 22 cas, dont 12 hommes et 6 femmes et 4 mineurs. Accidents avec blessés légers, nous avons enregistrés 37 cas, dont 18 hommes 13 femmes et 6 mineurs. Accidents avec dégâts matériels important, nous avons enregistré 49 cas dont 22 véhicules, et 27 motos, accidents avec dégâts matériels légers, nous avons enregistré 53 cas, dont 16 véhicules et 37 moto », explique-t-il.

Selon le premier responsable de la sécurité routière de Labé, le manque d’agents et de logistiques constituent un handicap pour son service. « Nous n’avons pas d’effectif. J’ai besoin d’une vingtaine d’agents pour la sécurité routière, mais on a trop attendu, mais peut-être en 2020, comme c’est promis, ça va se réaliser. Présentement, nous n’avons qu’une moto en bonne état. Bref, les moyens logistiques font défaut » précise-t-il.

A noter qu’en 2018, entre le 1er janvier et le 31 décembre, au total 224 cas d’accidents ont été enregistrés dans lesquels 12 personnes ont perdu la vie et 79 autres blessés dans la commune urbaine de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83