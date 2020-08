Labé : début des travaux de réhabilitation de la villa Syli pour 300 millions fcfa

Après la phase d’études lancée il y a quelques mois, ce dimanche 23 août 2020, la phase d’aménagement du site devant servir de bureaux au futur observatoire de l’environnement du massif du Foutah Djallon financé par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ”OMVS” a été lancée.

Et c’est la villa Syli qui a été choisie à cet effet dont les travaux ont débuté ce lundi matin 24 août 2020. Mamadou Samaké expert au haut-commissariat de L’OMVS.

« Il s’agit de réhabiliter la case numéro 1 du Mali dont le nom a été donné au Président feu Modibo Kéita, de réhabiliter la case numéro 2 du Sénégal du Président feu Léopold Sédar Senghor, et la case numéro 3 du Président feu Mouctar Ould Dada de la Mauritanie, et aussi la salle de conférence sera réhabilitée. Nous avons aussi à faire des infrastructures annexes et un parking, des latrines et un logement du gardien et autres commodités d’aménagement pour les rendre viables totalement. Il s’agit de l’adduction en eau potable, du réseau électrique, nous allons aussi clôturer l’ensemble du domaine pour le sécuriser », explique l’expert.

Le budget global de ces travaux s’élève à 300 millions de F CFA, soit 5 milliard 200 millions Gnf, pour une durée d’exécution de 6 mois, souligne notre interlocuteur.

« Le contrat prévoit une durée de 6 mois, l’entreprise aura une durée d’un mois pour faire l’étude d’exécution et 6 mois pour réhabiliter ce qui est à réhabiliter. Le budget total est d’environ 300 millions de F cfa », précise-t-il.

De son côté, le préfet de Labé El Safioulaye Bah s’est réjoui de la réhabilitation de la villa Syli qui était presqu’en ruine. Il a surtout exhorté l’entreprise contractante, de puiser dans la main d’œuvre locale (ouvriers de la ville de Labé ndlr) pour effectuer les travaux.

« C’est un grand jour pour nous à Labé. C’est un grand jour pour la Guinée. Puisque ce qui est en train d’être fait ici sera à l’avantage de Labé, ça va être le siège d’un observatoire. La remise a été faite, j’ai dit à l’entreprise ; j’ai insisté là-dessus devant l’OMVS pour que le contenu local soit choisi, que ça soit la compétence locale ; des gens de Labé qui soient choisis pour exécuter les travaux. Nous sommes d’accord là-dessus. Que Dieu nous donne la chance de finir complètement les travaux et d’assister à la remise officielle des clés », a souhaité la première autorité préfectorale.

Il faut souligner que depuis 2007, des démarches ont été engagées par les autorités pour obtenir du financement dans le sens de la réhabilitation de la villa qui a accueilli plusieurs chefs d’Etats africains sous le premier régime après l’indépendance de la Guinée. Ces bâtiments longtemps abandonnés à la merci des intempéries au quartier Tata étaient presqu’en ruines.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83