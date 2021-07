Labé : Début du certificat d’étude élémentaire (CEE) avec 17810 candidats dont 9537 filles.

Apres le Bac et le BEPC, c’est au tour des candidats de l’examen du certificat d’étude élémentaire d’affronter les premières épreuves ce samedi 31juillet 2021. Dans la région administrative de Labé, c’est le lycée Wouro qui a servi de cadre au lancement officiel de cette évaluation nationale, sous la présidence du député uninominal de Labé, honorable Thierno Aliou Mosquée Diallo. Comme prévu, c’est à 09 heures, que ce lancement officiel des épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année a été effectif. Dans son allocution de circonstance, l’inspecteur régional de l’éducation de Labé, est revenu sur le nombre des candidats devant affronter ces évaluations durant ces trois jours, dans sa juridiction.

« A l’enseignement général, la région présente 17068 candidats dont 9121 filles. En franco-arabe 742 candidats dont 416 filles, soit un total de 17810 candidats dont 9537 filles tout ceci composent dans 126 centres au niveau de la région » affirme Bato Donzo,

Pour éviter, toute fausse note comme la fraude, la directrice préfectorale de l’éducation de Labé, précise que des dispositions ont été prises au préalable.



« Pour qu’un candidat ou un surveillant ne rentre pas au centre avec un téléphone on a mis à leur disposition ce détecteur de métaux, mais cet appareil ne détecte que le téléphone, et il peut y avoir des formes de fraude qui ne soit pas le téléphone c’est ce qui fait qu’on a dit, en plus de l’appareil là, il faut fouiller systématiquement les candidats pour que les candidats ne rentrent pas avec un papier, même sur la bavette d’ouvrir et voir est-ce que rien n’est porté » demande Hafja Aïssatou Diouldé Diallo, la DPE de Labé.

Hadja Aïssatou Diouldé Diallo, la DPE de Labé

L’inspecteur régional de l’éducation de Labé, dit être confiant que le résultat de cette année sera meilleur que celui de l’année dernière

« L’année-là il n’y a pas eu de perturbation, le programme a été terminé a temps, à Koubia où il n’y avait eu aucun admis l’année dernier, j’ai conduit 4 mission de suivi, la communauté a pris des dispositions pour amener les enseignants à faire des cours supplémentaire donc nous sommes optimiste que le résultat sera meilleur que l’année dernier », a expliqué Bato Donzo.

Présidant le lancement officiel des évaluations, le député uninominal de Labé, Thierno Aliou Mosquée, a prodigué quelques conseils aux différents candidats.

« De faire la relecture du sujet, chercher à comprendre son contenu, ne perdez pas assez de temps, cet que vous avez mis dans le cahier de brouillon, essayez de répertorier ça sur la feuille d’examen, rassurez-vous que vous aviez déjà porté votre PV. Je déclares le lancement officiel de l’examen d’entrée en 7ème année dans la région administrative de Labé » soutient le député.



Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83