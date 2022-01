Labé : dénoncé par son père, un présumé bandit arrêté avec armes et munitions, à Dombi

Dans la journée du dimanche 02 janvier 2022, une perquisition effectuée dans une maison à Dombi, dans le quartier Daka 1, commune urbaine de Labé, a permis à la gendarmerie de découvrir des armes à feu et des munitions, plus des armes blanches dans une maison où habitent un jeune et sa famille. Mamadou Saidou Diallo est soupçonné par son propre père, qui disait d’ailleurs être menacé de mort par ce dernier, d’être un bandit de grand chemin.

« Depuis son retour de l’Angola, il ne fait que créer des problèmes. Il vole mes biens. Au début, il m’a volé une moto, après, un montant de 6 millions 500 mille fng. Il a volé aussi la moto de son jeune frère, avant de le détourner un montant d’un million. Après tout ça, il est allé voler à son oncle 2 millions de francs guinéens. Depuis 2000, je suis à Dakar, au chevet d’un jeune frère qui est convalescent. Lorsque j’ai appris ses agissements, je l’ai appelé, il m’a menacé en me disant que si je le trouve à la maison pour m’opposer à lui, il va mettre un terme à mes jours », explique Younoussa Diallo.

Poursuivant, notre interlocuteur soutient que son fils a aussi été la cause de la fermeture d’une mosquée, qui est implantée sur un domaine qu’il avait offert aux fidèles musulmans de Dombi.

« J’avais construit un lieu de prière, la quasi-totalité des citoyens de notre secteur prient là-bas et coupent également le jeûne. Mais comme j’ai trouvé que ce lieu est petit, j’ai donné un terrain au secteur pour la construction d’une véritable mosquée de 3 étages. Il a chassé les fidèles, tout en menaçant de tirer sur toute personne qui s’y retournera pour prier. Comme les sages de la mosquée ont trouvé que mon fils et ses amis ont des armes à feu, et que moi son père je ne suis pas là, ils ont abandonné la mosquée. Donc depuis lors, la mosquée est fermée. J’ai appelé son oncle maternel au téléphone. Je lui ai demandé si Mamadou Saidou est présent, il a dit oui. Je lui ai demandé de lui passer le téléphone. Dès qu’il a pris le téléphone, il m’a dit Hé ! Je n’ai rien à te dire. En plus, le jour où je te reverrai, je vais te tuer. Depuis ce jour, je ne l’appelle pas au téléphone. Il n’est pas un malade mental. Je suis arrivé ce dimanche à Labé, je viens de Dakar. Je suis allé directement à la gendarmerie. Nous l’avons surpris à la maison, nous avons trouvé dans la première chambre plusieurs couteaux, dans la deuxième chambre deux pistolets de fabrication locale et cinq munitions. Actuellement, il est à la gendarmerie où il est en train d’être entendu sur PV», précise Younoussa Diallo.

Pour finir, le père de famille sollicite auprès des autorités de sanctionner son fils à la hauteur de sa forfaiture.

« C’est un délinquant. Il m’a même dit qu’il n’a peur de personne, et qu’il a plus de relations que moi, que je ne pourrai jamais le mettre en prison. Je demande aux autorités de tout faire pour sécuriser ma famille et moi. J’ai déjà formulé ma plainte. Je demande que justice soit faite », demande Younoussa Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

