Labé : des biens estimés à 48 millions Gnf dérobés dans un atelier de couture

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 août 2022, dans le quartier Mairie, commune urbaine de Labé.

Selon nos informations, les quidams qui courent toujours ont cassé les cadenas, pour s’introduire dans l’atelier de couture et dérober environ 60 complets de bazins communément appelés Getzner première qualité, d’autres bazins Getzner de seconde qualité, des chaussures et complets cousus dont le nombre reste inconnu.

Tous ces biens emportés sont estimés à 48 millions Gnf. Devant son atelier de couture, après avoir constaté les faits, la victime nous a confié : « Ils ont cassé les cadenas de la porte de mon atelier pour s’introduire à l’intérieur. A côté de l’atelier de couture, je vends aussi des bazins que j’ai dans une armoire en vitre. Donc, ils ont dérobé tout le contenu de l’armoire. Les bazins dérobés, par exemple les Getzner de première qualité sont environ 60 complets, l’étagère d’en bas, dans l’armoire, je ne me rappelle plus il y avait combien de complets dedans, puisqu’il y avait des bazins et des complets cousus et des chaussures à vendre. La personne qui a cambriolé connaît bien mon atelier ou la qualité des différents complets, car il n’a pris que les basins Getzner de première qualité dont le complet est vendu à 800 mille Gnf. Donc, imaginez-vous les 60 complets bazins, ça fera combien ? Sans parler des bazins Getzner de deuxième qualité dont le complet est vendu à 300 mille Gnf. J’avais également une somme de 800 mille Gnf, qui ne m’appartenait pas. Ils ont tout pris. C’est ce matin que j’ai été informée par le voisinage que j’ai été victime de cambriolage », explique Mamou Diawbhè Barry.

Ne portant pas trop confiance aux services de sécurité, la victime ne compte pas porter plainte pour des raisons qu’elle laisse entendre.

« Ils ont accédé par les portes, en cassant les cadenas. Je n’ai pas porté plainte. Mais si tu regardes ce qui s’est passé ici, et ça s’est passé. Nous, on est sur la rue des banques. Personnellement, je suis en face d’une banque, et cette banque est sécurisée. Même si les services de sécurité ne sont pas là pour sécuriser nos places, mais s’ils voient qu’une personne malintentionnée est en train de cambrioler nos places, ils doivent agir », estime la victime.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83