Labé : des centaines de manifestants dans la rue pour réclamer le courant

Dans la matinée de ce lundi, 18 juin, ils étaient des centaines de citoyens à prendre d’assaut les rues de Labé pour manifester contre le délestage du courant électrique enregistré depuis quelques semaines dans la commune urbaine. Avec pour point de ralliement le stade régional du chef-lieu de la Moyenne Guinée, les grognards qui scandaient ‘’EDG Zéro’’ ont rallié le carrefour Bilaly, le quartier Daka, le rond-point Hoggo-M’bouro, carrefour Hôpital, carrefour commune avant de miser sur l’enceinte de la société d’électricité de Guinée où un important dispositif sécuritaire de la CMIS les attendait. Après une négociation qui a échoué entre les manifestants et les responsables d’EDG, des jets de pierres émanant des manifestants ont pris le dessus.

« On voulait faire notre point de chute à l’EDG, mais arrivés au gouvernorat après quelques mots hostiles à la société, nous avons constaté qu’un important dispositif sécuritaire a été déployé là. Donc, les responsables de la société comme le directeur technique Monsieur Dieng, ont demandé cinq personnes pour les négociations. Au finish, certains manifestants n’étaient pas d’accord avec les propositions, donc ils ont commencé à jeter des pierres. Vous savez le lundi dernier nous avons manifesté, ils nous ont promis de remédier au problème mais en vain. On s’est dit qu’il n’y a plus de promesse », dit Thierno Mamadou Diallo.

Parlant de cette négociation le directeur technique confie : « Nous avons parlé avec les cinq émissaires des manifestants, nous avons même fait appel à nos responsables de Conakry qui ont parlé avec eux, ils nous ont promis que d’ici à après demain (mercredi ndlr) Labé aura du courant », rassure M. Dieng.

Comme du berger à la bergère, le porte-parole des manifestants ont tapé du poing sur la table et promis de chasser le directeur d’EDG si cette énième promesse devienne feu de paille.

« Donc nous les attendons si d’ici à jeudi il n’y pas de courant, quand nous reviendrons le dimanche nous allons demander le départ du directeur général », conclut Thierno Mamadou Diallo.

A noter que malgré cette manifestation, jusqu’au moment où nous mettions cette dépêche en ligne (13 h) l’électricité se faisait toujours attendre. Cette manifestation s’est soldée par aucune interpellation ou de blessé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

