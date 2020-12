Labé : des chimpanzés affamés envahissent un village à la recherche de la nourriture

Au depuis de cette semaine, les citoyens du village Kata, situé dans la sous-préfecture de Noussy, préfecture de Labé sont dans la stupeur. Tout est parti selon nos informations de l’invasion d’un troupeau de chimpanzés venus de la forêt classée de Bawo-fello, située dans cette commune rurale.

Pris de peur les villageois ont pris la poudre d’escampette, laissant derrière eux des arbres fruitiers et des tubercules pris comme cible par ces primates.

Rencontré, le chef de la section préfectorale des eaux et forêts de Labé est revenu sur cet incident en ces termes :

« Ce sont des chimpanzés venus de la forêt. Vous n’êtes pas savoir qu’il y’a un village qu’on appelle Kaata situé dans la forêt classée de Gally. Derrière ce village, il y a une montagne où habitent ces chimpanzés. Ces animaux sont venus de leur habitat naturel en grand nombre pour rentrer dans le village. Heureusement, ils n’ont touché à aucun cheveux des villageois. Ils ont juste cueillis des oranges et arracher des tubercules », explique Diao Diallo.

A la question de savoir qu’est ce qui explique cette situation, le chef de la section préfectorale des eaux et forêts de Labé tente de donner une explication.

« Vous n’êtes pas sans savoir que les animaux de la forêt en général et les chimpanzés en particulier sont plus proche de l’homme. S’ils ne trouvent plus de la nourriture dans leur habitat naturel, ils vont prendre d’assaut les villages qui les entourent dans le but de trouver à manger. Puisque c’est l’homme qui est derrière la destruction de leur nourriture naturelle dans la forêt. Donc si on ne veut de pas ça, on doit laisser leur nourriture tranquille. Nous, nous allons informer la hiérarchie, histoire de prendre des dispositions pour faire face à cette situation pour éviter à l’avenir que des incidents surgissent entre villageois et chimpanzés », a-t-il renchéri.

Selon le chef de la section préfectorale des eaux et forêts de Labé, c’est la première fois que ces chimpanzés envahissent un village à la recherche de la nourriture. A préciser que ces chimpanzés vivent dans la forêt classée de Gally entre la préfecture de Labé et Dalaba.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

