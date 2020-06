Labé : des cliniques privées illégales dans le collimateur des autorités sanitaires

La direction préfectorale de la santé de Labé monte au créneau et s’insurge contre l’installation clandestine des cliniques privées. Rencontré ce lundi 08 juin 2020, Dr Mamadou Hady Diallo, nous confie qu’à Labé, rares sont ces cliniques privées implantées dans sa juridiction qui obéissent sur toute la ligne, aux conditions imposées par le ministère de la santé.

Tout a commencé suite à la mort subite d’un des responsables préfectoraux de l’éducation après avoir reçu une injection dans l’une de ces cliniques. Dans son speech, le DPS nous confie qu’une opération de ratissage va dans les jours à venir être menée pour démanteler ces cliniques clandestines.

« Pour avoir une clinique privée, les critiques sont assez nombreuses. Quand c’est une personne physique qui veut ouvrir, elle doit adresser une demande au Ministre de la santé, une demande qui va comporter quatre photos d’identité, sont CV, un certificat de nationalité, son casier judiciaire, un certificat de résidence. Pour les fonctionnaires, il y’a l’arrêté du Ministre en disponibilité. En principe, ce sont les fonctionnaires à la retraite ou ceux qui voudraient travailler sous leur propre autonomie, même s’ils ne sont pas à la retraite, qui sont autorisés à avoir une clinique privée. Il y’a aussi la copie de ses diplômes et l’avis motivé de la direction préfectorale de la santé. La personne doit aussi avoir son certificat d’inscription à l’ordre des professionnels selon sa situation. Egalement, la personne doit s’acquitter de ses cotisations annuelles, posséder aussi un certificat d’aptitude physique et mental. Tout ça, sera accompagné du dossier médical, c’est-à-dire l’activité médicale qu’il veut mener une fois qu’il obtiendra l’agrément (…) », Explique le DPS de Labé.

Dans la préfecture de Labé, 43 cliniques privées ont été recensées par les autorités sanitaires, à en croire notre interlocuteur.

« Nous avons recensé 43 cliniques privées, vous avez vu tous ces documents cités ce n’est pas évident de trouver ces papiers-là au complet avec les propriétaires de ces cliniques. Néanmoins, il y’a beaucoup qui ont la plupart des papiers, mais il y’en aussi qui n’en n’ont presque pas. On les catégorise en deux : si quelqu’un qui n’a pas du tout, on considère carrément que c’est une clinique clandestine. Maintenant ceux qui ont des papiers ou qu’il leur manque quelque chose, nous leur avons demandé lors d’une rencontre, de se mettre en règle. Car une équipe passera dans les jours à venir si les recommandations ont été mises en place. On est juste empêché par la pandémie de Covid-19, sinon, tout est prévu pour vérifier si les recommandations ont été respectées. Ceux qui vont refuser seront exposés à une sanction », prévient Dr Mamadou Hady Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 2583