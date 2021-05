Labé : des coupeurs de route blessent une personne par balle et emportent une importante somme d’argent, à Dara-Labé

Dans la soirée du lundi 10 mai 2021, aux environs de 19h, c’est un véhicule de transport en commun qui a été attaqué par des coupeurs de route dans la sous-préfecture de Dara-Labé, préfecture de Labé. Selon nos informations, c’est un véhicule en provenance du marché hebdomadaire de Bantignel, dans Pita, qui est tombé dans les mains de ces quidams à 20 km de la ville de Labé. Bilan : une importante somme d’argent, des objets de valeur dérobés, et une personne grièvement blessée par balle. Sur le film de cette attaque, le chauffeur du véhicule, en même tant victime, a bien voulu témoigner. « C’est aux environs de 18 heures, en quittant le marché hebdomadaire de Bantignel, que nous avons été attaqués par des présumés bandits à Dara Labé, juste au niveau de la forêt classée des sapins. Les présumés bandits étaient au nombre de trois sur une moto de marque TVS. Pour une première fois, ils ont tiré pour nous sommer de nous arrêter. J’ai voulu forcer la situation. Ensuite, ils ont tiré à nouveau sur le véhicule. Directement, j’ai garé et je suis descendu. Ils m’ont demandé de faire sortir l’argent que je détiens sur moi. Entre-temps l’un d’entre eux a tiré et la balle m’a atteint au niveau de ma jambe. J’ai sorti tout l’argent que je détenais. Par la suite, ils ont réclamé tous les téléphones portables des passagers et l’argent qu’ils détenaient. Les présumés bandits portaient des armes de guerre. Ils étaient tous cagoulés. A ce que je sache, à part les téléphones portables, ils ont récupéré des mains des passagers 100 mille francs CFA et une forte somme d’argent dont j’ignore le montant. Je suis actuellement mon traitement à l’hôpital régional de Labé », explique Boubacar Dara Diallo.

Transporté d’urgence à l’hôpital régional de Labé, la victime a été reçue au service traumatologie. Interrogé sur l’état de la victime, Dr Saïkou Bah répond en ces termes : « ce lundi, aux environs de 17 heures, on nous envoyé un patient qui a été blessé et on nous dit que c’est par balle. On a constaté qu’il avait des plaies au niveau de sa jambe gauche. Nous lui avons fait les premiers soins et nous avons demandé par la suite une radiographie. Et nous attendons les résultats. Seulement, son état de santé s’est beaucoup plus amélioré après les premiers traitements. Je vous assure que son pronostic vital n’est pas en danger », précise le médecin.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83