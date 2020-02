Labé : des enseignants de Kalan et Dionfo reçoivent leurs primes d’incitation

Suite au protocole d’accord signé récemment entre les syndicalistes et le gouvernement accordant des primes d’incitation aux enseignants en situation de classe, une mission du Ministère de la Fonction publique, s’est rendue le vendredi, 21 Février dernier, dans la sous-préfecture de Kalan située à 19 km de la vile de Labé, pour procéder au lancement officiel de remise de ces primes aux heureux bénéficiaires de la région.

Au total, une vingtaine d’enseignants en situation de classe à Kalan et Noussy ont touché entre un million et 1 million 300 francs guinéens. Alhassane Diallo, le secrétaire général de la centrale syndicale fédération syndicale professionnel de l’éducation (FSPE) est revenu sur les points essentiels de cet accord, avant d’expliquer largement sur l’importance de ces primes d’incitation,

« Ces primes ont été négociées avec un collectif des syndicats dont entre autres la FSPE, la SNE et d’autres. Il a été dit dans le protocole d’accord que le montant obtenu lors du dernier recensement serait déversé aux enseignants en situation de classe. Lorsqu’ils se sont retrouvés, ils ont calculé le montant obtenu par rapport aux enseignants en situation de classe et ils ont reparti ce montant par rapport aux zones de travaille. Pour la zone de Conakry, ils ont donné 450 mille fg, au niveau des chefs-lieux des sous-préfectures, chacun a reçu 1 million fg, dans les districts et secteurs, c’est 1 millions 300 mille fg et dans les préfectures 750 mille fg », précise-t-il.

Très satisfait du lancement officiel de cette opération de remise des primes d’incitation, le directeur national adjoint de la fonction publique a laissé entendre : « Je suis satisfait du démarrage, ça s’est bien débuté et il n’y a pas eu de difficultés. Il y a un programme qui a été établi. Aujourd’hui, nous avons fait deux établissements dont Kalan et Noussy. Mais, nous avons constaté qu’il y a des enseignants qui ont changé de statut, c’est-à-dire de classe d’encadreur surveillent, ils deviennent enseignants. Mais c’est que la commission technique nous a dit que tous ces cas-là doivent être remontés pour être corrigés puisque les différentes listes qui ont été élaborées, c’était à un instant t. Maintenant, la réalité a changé, il faut s’adapter à cette réalité. Donc, ces listes ont été élaborées, en plus il y a des enseignants qui sont venus à volonté en classe et qui donnent régulièrement les cours, c’est à noter. C’est une action pérenne que le gouvernement est en train de mettre en place. nous saluons tous l’initiative de Monsieur le Président de la République », s’est réjoui le chef de mission, Morciré Diakité.

De son coté, un enseignant bénéficiaire d’une prime d’un million 300 mille francs guinéens n’a pas manqué de remercier le Président de la République, avant de demander à ses camarades enseignants de reprendre le chemin de l’école.

« J’ai reçu 1 million 300 fg, je suis content d’avoir reçu ce montant et c’est un plus. Je demande aux enseignants de se ressaisir pour pouvoir préparer l’avenir des enfants de notre pays. Nous devons tous accepter de reprendre le chemin de l’école, et d’être dans les règles pour pouvoir bénéficier un peu. Chez nous, la grève n’a pas impactée les cours enseignants. Nous, nous enseignons normalement. Je remercie le Président de la République pour avoir pensé aux enseignants que nous sommes », nous a-t-il confié.

A noter qu’après Kalan et Noussy, la mission s’est rendue à Tarambaly ce samedi, 22 février pour procéder au paiement des primes dans quatre établissements scolaires.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

