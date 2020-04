Labé : des jeunes consommateurs de chanvre indien mis aux arrêts avec une quantité énorme

Dans la soirée du dimanche 26 avril dernier, six (6) jeunes consommateurs de chanvre indien ont été mis aux arrêts par les services de sécurité à Labé, dans le secteur Paraya, quartier Dow-Saré, aux environs de 19 heures.

Selon nos informations, ils ont été surpris dans une maison abandonnée au moment où ils étaient en train de bouler, histoire de mieux servir leurs clients après la rupture du jeûne.

« Depuis quelques temps, nous sommes en train de filer ces jeunes. Nous leur avons pris avec au moins deux kilogrammes et demi de chanvre indien et c’est ici qu’ils se réunissent tous les jours. Nous avons arrêté six (6) d’entre eux et les autres ont pris la fuite dès que nous sommes venus. C’est gens-là étaient dans la chambre et ils étaient en train de découper la drogue. Ce n’est pas la première fois que nous arrêtons des jeunes ici, mais ils reviennent toujours », explique un gendarme.

Quelques minutes après avoir embarqué les 6 jeunes consommateurs, l’un d’eux qui avait pris la fuite nous a confié que cette arrestation est due à leur refus de doter ces forces de l’ordre (gendarmes).

« Depuis plusieurs jours, les gendarmes viennent ici pour récupérer leur quota. Comme nous nous cachons d’eux, c’est pourquoi ils sont venus nous surprendre. Ils ont arrêtés 6 de nos petits. Avant on les donnait parfois 30 mille par jours et quelques boules. Mais nous avons décidé de ne plus les donner puisqu’ils arrêts nos clients. Donc, c’est la raison fondamentale de cette arrestation », dira Samba Diouma Baldé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

