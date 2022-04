Labé : deux enfants de 5 ans décèdent dans un incendie à Dombi

Le drame s’est produit dans la nuit du samedi 02 au dimanche 03 avril, dans le secteur Dombi, quartier Daka 1, commune urbaine de Labé, aux environs e 20 heures. Selon nos informations, tout s’est passé alors que le père de famille et sa femme étaient à la mosquée pour s’acquitter des prières surérogatoires.

Même si on ignore pour le moment les causes du sinistre, outre les deux enfants qui sont décédés, plusieurs objets de valeurs ont été réduits en cendre. Rencontré ce Dimanche matin, le père de famille est revenu sur les circonstances du drame.

« Lorsque l’incendie s’est produit, j’étais parti à la mosquée pour m’acquitter de la prière surérogatoire en compagnie de ma femme. Mes enfants qui sont décédés étaient couchés et dormaient dans la maison. Et les portes étaient fermées à clé. C’est à la mosquée qu’on m’a joint au téléphone pour m’informer que ma maison a pris feu. Une fois à la maison, j’ai trouvé que le voisinage s’est mobilisé pour éteindre le feu. J’ai ouvert la porte et je suis allé sans réfléchir dans la chambre des enfants, je les aie fait sortir de la chambre mais ils étaient déjà morts. Leur décès a été causé par l’asphyxie. Pour le moment, on ignore la cause de l’incendie puisqu’au moment des faits, on n’avait pas de courant. Aucun fourneau allumé n’était dans la maison et en plus j’avais une bouteille de gaz dans la maison. Après vérification, nous avons trouvé qu’elle contenait toujours du gaz et en bon état », a expliqué Abdourahmane Baldé.

Selon lui, les enfants qui sont décédés se nomment respectivement Algassimou, Ibrahima. Ils étaient tous âgés de 5 ans et dormaient dans leur chambre au moment de l’incendie. Ils ont été inhumé dans la matinée de ce dimanche, dans le secteur Dombi, quartier Daka 1.

