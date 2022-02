Labé : deux incendies enregistrés dans deux ateliers de menuiserie faisant des dégâts matériels estimés à plus de 100 millions de fg

Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 février 2022, deux incendies se sont déclarés dans deux ateliers de menuiserie l’un à Paraya dans le quartier Dow-Saré, l’autre dans le quartier Kouroula dans la commune urbaine de Labé.

Heureusement, il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels importants ont été enregistrés estimés à plusieurs millions de fg. Rencontrée ce vendredi matin, devant son atelier réduit en cendre, cette victime laisse entrevoir qu’hormis les dégâts matériels une somme de 3 millions a été incendiée.

« On m’a appelé à 3 heures du matin, pour m’informer que mon atelier avait pris feu. J’ai perdu beaucoup de mes objets en plus on est au nombre de 4 maîtres dans l’atelier, chacun a ses meubles finis et nos matériels, nos machines tout est parti en fumée En plus j’avais une somme de 3 millions à l’intérieur. Pour le moment, on ignore la cause de l’incendie », explique Mamadou Saliou Barry.

De son côté, maître Mamadou Lamarana Barry, dont l’atelier de menuiserie a pris feu dans le quartier Kouroula, nous confie qu’après évaluation il a perdu plus de 100 millions de fg.

« Notre atelier a pris feu aux environs de 3h, à mon arrivée aux environs de 4 heures du matin, le feu avait fini presque de consumer le contenu de l’atelier, nous n’avons pas pu faire sortir même une planche, nous avions 80 portes dont 60 finis (une porte est vendu à 1 millions de fg ndlr) des planches de 5 mètres, deux scies circulaires dont une est vendue à 10 millions de fg, une machine déco achetée à 15 millions fg, trois chargeurs qui font 3 millions, et d’autres matériels. D’après le voisinage c’est un court-circuit qui est à l’origine de l’incendie, le courant faisait des vas et vient et il était trop fort » affirme cet autre maître de menuiserie.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

