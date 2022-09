Labé : deux motards périssent  dans un accident, à Pounthioun

Ce drame s’est produit dans la nuit du dimanche à ce lundi 12 septembre 2022, dans le quartier Pounthioun, commune urbaine de Labé. Rencontré ce lundi, l’un des responsables du syndicat des conducteurs de moto à Labé, nous a confié que les deux victimes sont rentrées en collision pendant qu’elles étaient en excès de vitesse.

Sur le film de l’accident, le secrétaire général du syndicat des conducteurs de Taxi moto CNTG de Labé, a confié ceci: « C’est hier (dimanche) aux environs de 21 heures que nous avons été informés de cet accident qui a coûté la vie à deux de nos collègues. Directement, nous nous sommes rendus sur les lieux du drame. Nous avons trouvé que l’accident était très grave, car les deux motos se sont heurtées phare contre phare. Les victimes ont été transportées à l’hôpital régional de Labé. Un d’entre eux a rendu l’âme en cours de route. Et le temps pour moi de quitter la maison et repartir à l’hôpital, le second aussi a rendu l’âme. Ce qui fait deux morts. Quant aux passagers des deux conducteurs au nombre de quatre (deux passagers sur chaque moto), ils n’ont eu que des blessures légères et suivent des traitements à l’hôpital régional de Labé » soutient Thierno Adbourahmane Pamel Diallo.

Plus loin, le secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxi moto de Labé est revenu sur l’identité et les origines des victimes.

« La première victime s’appelle Abdourahamane Baldé, âgé de 19 ans, célibataire sans enfant. Il est originaire de la commune rurale de Fello Koundoua, dans la préfecture de Tougué. Il est élève et il exerçait ce métier pour le temps des vacances en attendant l’ouverture des classes. Et le second s’appelle Mamadou Morou Sow, âgé de 25 ans et célibataire, sans enfant. Il réside au quartier Konkola, originaire de Hafia Kambaya, dans la sous-préfecture de Tountouroun, préfecture de Labé », conclut Thierno Adbourahmane Pamel Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

