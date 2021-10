Labé : Deux personnes mises aux arrêts pour le transport d’un cadavre sur une moto en provenance de Kounsitel

Incroyable mais vrai ! Ce samedi 30 octobre 2021, deux personnes en provenance de la mine d’or de Kounsitel ont été mises aux arrêts pour avoir transporté un cadavre sur une moto en partance pour Dinguiraye.

Ils ont été intercepté à Labé où ils sont entrain de s’expliquer avec les autorités. Le corps était attaché sur deux chaises placées sur une moto.

Selon nos informations, le défunt s’appelait Sory Diallo, boulanger de profession était âgé d’une vingtaine d’années, il était le fils de Alama Diallo. D’après ses proches, le jeune est décédé dans la nuit du vendredi au Samedi 30 octobre à minuit de suite de maladie.

Le corps à été finalement détaché et transporté à la morgues de l’hôpital où des examens sont en cours pour déterminer les causes réelles de son décès.

L’oncle du défunt qui conduisait la moto et son frère de même lait sont en ce moment en audition au commissariat central de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé