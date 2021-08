Labé/ Ebola : 51 contacts enregistrés, 5 mille doses de vaccin en route

Ce mercredi 18 août 2021, une réunion de crise s’est tenue autour des autorités du Gouvernorat élargie aux autorités sanitaires de la région et aux partenaires au développement. L’objectif était de présenter à la presse les dispositions urgentes à prendre pour faire face à la maladie à virus Ebola. La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du gouvernorat.

Selon le directeur régional de la Santé de Labé, il y a 51 personnes contacts qui ont été recensées. « Les premières informations qu’on a reçues, c’était le nom de la jeune dame guinéenne en provenance de Labé testée positive à Ebola en Côte d’Ivoire et son âge. On ne savait pas dans quelle zone de Labé elle a quitté. C’est dans nos investigations que nous avons trouvé le numéro de téléphone de sa maman et celui de sa sœur qui est une stagiaire dans un centre de santé de la place. C’est à travers elle qu’on a réussi à retrouver les autres membres de la famille. Au jour d’aujourd’hui, nous avons eu à identifier tous les contacts proches qu’elle avait à Labé ici. Ils sont au nombre de 51 personnes. Le dilemme qu’on avait, c’était comment retrouver le chauffeur. Mais grâce aussi à la contribution du syndicat des transporteurs, nous avons réussi à localiser le chauffeur qui était en route pour Labé. Il est déjà à Labé, depuis ce matin. Il a accepté de collaborer. Nous sommes en train de négocier avec le Gouvernorat et la préfecture pour pouvoir le mettre dans un lieu sûr car il est témoin de tout ce qui tourne autour de cette dame. Pour le moment, il n’y a aucun signe sur les 51 contacts. Nous sommes en train de les surveiller et nous allons les observer pendant les 21 jours qui suivent. Comme actuellement, le CT-EPI est déjà plein de malades atteints de coronavirus, on nous a déjà orientés vers un centre de santé construit à Safatou l’année dernière par l’ANAFIC. Nous sommes en train de l’ériger en centre de prise en charge pour d’éventuels cas d’Ebola en attendant que les partenaires ou l’Etat nous viennent en aide. Déjà, tous les contacts de cette dame vont être vaccinés. Nous avons reçu l’information de l’ANSS que nous allons recevoir 5000 doses de vaccins que nous allons utiliser et pour ces contacts et pour les agents de santé. Pour le moment, il n’y a pas de péril en la demeure, nous allons les surveiller dans leurs domiciles et nous ne souhaitons pas notifier un cas d’Ebola parmi eux », souhaite le directeur régional de la Santé de Labé, Dr Mamadou Houdy Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

