Labé/Ebola : les contacts de la jeune dame confirmée positive à Abidjan restent introuvables (DRS)

La détection d’un cas d’Ebola, le vendredi 13 août dernier à Abidjan, sur une jeune dame âgée de 18 ans, en provenance de la région administrative de Labé, deux mois après la fin de l’épidémie dans notre pays, polarise les débats depuis des jours. Malgré les dispositions prises par les autorités sanitaires du pays, les contacts de la patiente zéro restent introuvables. D’après les informations, cette femme confirmée positive à Ebola, a quitté la région administrative de Labé, par voie terrestre, destination Abidjan, la capitale ivoirienne, pour rejoindre son mari. Rencontré ce lundi 16 août 2021, le directeur régional de la Santé de Labé, nous a confirmé avoir reçu des premières informations sur la dame, mais retrouver sa famille est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin.

« On a été informé par l’ANSS, mais ces informations-là, on a juste le nom de la fille, son âge, plus l’origine Labé. Mais comme on ne connaît pas dans quelle zone de Labé, nous sommes en train de chercher, mais on ne sait pas aussi c’est de quel village, quel secteur. Il a été dit dans les différents médias qu’elle est de la région de Labé », affirme Dr Mamadou Oudy Bah.

Dans le même sillage, notre interlocuteur précise que, pour le moment la priorité c’est de rassembler les pièces du puzzle, pour avoir une information fiable sur les proches de cette jeune dame.

« On a eu des identifiants de la fille, on est en train de chercher, on a su que la fille ne résidait pas dans sa famille maternelle, elle était dans sa belle-famille. C’est de sa belle-famille qu’elle est partie à Abidjan, mais tout ça, c’est des informations partielles, que nous sommes en train de recouper pour avoir les vraies informations » renchérit le DRS.

Informée que leur fille a été confirmée positive à Ebola, la famille maternelle de la dame a coupé tout contact et refuse de collaborer avec les autorités sanitaires. Mais pour Dr. Mamadou Oudy Bah, l’espoir est permis dans la recherche des cas contacts.

« On a essayé de les joindre, ça n’a pas marché. Pour eux, c’est la police, il ne faut pas décrocher. Nous trouverons d’autres moyens pour les retrouver, c’est sa famille maternelle. Oui, elle ne collabore pas, mais nous souhaitons qu’elle collabore, parce que la Guinée est petite. On peut te retrouver partout où tu vas. Depuis hier, on cherche mais en vain. On a reçu des numéros de téléphone, qui ne passent pas pour le moment. Mais d’ici ce soir-là, nous sommes sûrs que nous aurons des informations claires », rassure Dr. Mamadou Oudy Bah. Et de lancer cette invite aux citoyens : « c’est juste pour sécuriser la famille, la ville, aider notre pays à combattre l’épidémie. Nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes que des agents de la santé. Si les gens peuvent nous aider, personne ne sera dérangé à cause de cette information », promet le DRS de Labé.

Il faut rappeler qu’entre la fin de 2013 et 2015, l’épidémie d’Ebola avait fait plus de 2000 morts en Guinée.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

