Labé : érigé en sous-préfecture depuis 6 ans, Tarambaly peine à être une commune rurale

Lors de la campagne pour la présidentielle de 2015, le Président de la République, Pr Alpha Condé avait promis d’ériger la localité de Tarambaly en sous-préfecture. Le 6 septembre de la même année (2015), cette promesse est devenue une réalité.

Mais 6 ans après, cette localité peine toujours à avoir une commune rurale. Une situation qui ne laisse pas indifférent les citoyens de cette juridiction.

« Exactement, c’est en 2015 que le Président de la République a érigé Tarambaly en sous-préfecture. Et depuis près de 60 ans on menait le combat pour que cela arrive. Nous remercions le président Alpha condé pour ça. Mais être érigé en sous-préfecture qui n’a pas de commune, c’est comme une personne à moitié habillée ou un corps sans tête. Pour que tout soit au complet,Tarambaly doit avoir une commune rurale. Seule l’obtention d’une commune rurale peut garantir le développement de notre localité », affirme Elhadj Racine Taran Diallo.

Dans le même sillage, cet autre citoyen nous confie que depuis que Tarambaly a été érigé en sous-préfecture, les associations de développement ont cessé toutes les activités.

« Avant, chaque année, les fils de Tarambaly résidents et ressortissants avaient l’habitude de se donner les mais pour réaliser des projets de développement. C’est comme ça que nous avons construit notre grande mosquée en étage, nous avons clôturé environs 5 km en griase, nous avons construit un collège et on était sur le point de construire un lycée. Mais depuis que Tarambaly a été érigé en sous-préfecture, nous avons arrêté nos activités dans l’espoir que la localité allait être érigée en commune rurale le plus vite. Mais jusqu’à présent, ça n’a pas été fait et nous avons l’espoir de voir cela se réaliser un jour », renchérie Sadou Bella Barry.

Revenant à la charge, le professeur de lycée à la retraite exhorte le Président de la République, d’ériger cette fois-ci Tarambaly en commune rurale.

« Nous demandons au gouvernement particulièrement au Président de la République de nous aider à ériger Tarambaly en commune rurale. Puisque sans cette commune rurale, nous ne pourrons pas développer notre localité », demande Elhadj Racine Taran.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

