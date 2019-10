Labé : forte mobilisation des membres du FNDC dans la rue

L’appel à manifester du FNDC a été bien entendu ce jeudi 24 octobre, dans la commune urbaine de Labé. Très dans la matinée, les manifestants venus dans divers quartiers se sont regroupés au point de départ indiqué pour entamer leur protestation contre un éventuel 3è mandat pour le président Alpha Condé à la tête de la Guinée.

Tenant des pancartes sur lesquelles on peut lire : « Non au 3è mandat ; Non à la modification de la Constitution », ces manifestants sont déterminés à pousser le gouvernement et les militants du parti au pouvoir à abandonner leur projet de modification constitutionnelle dans le pays.

Nous y reviendrons !

Tidiane Diallo, depuis Labé