Labé : il égorge sa nièce de moins d’une année à Kouroula

Dans la soirée de ce vendredi, c’est un jeune communément appelé Badra, d’une vingtaine d’années qui a égorgé sa nièce âgée de quelques mois. Le drame s’est produit dans le quartier Kouroula 1, commune urbaine de Labé, aux environs de 19 heures. Sur les circonstances du drame, Kadiatou Sow, témoin des faits raconte : ‘’c’est aux environs de 19 heures que le drame s’est produit. C’est la fillette d’une voisine qui est la victime. La mère de la victime est vendeuse au marché centrale, elle se nomme Kadiatou. C’est à son retour du marché, lorsqu’elle mettait du charbon dans le fourneau que sa fille a voulu descendre, au grand dam de Kadiatou qui ne voulait pas à cause de l’humidité. Finalement, elle a obtempéré parce que la fille n’arrêtait de pleurer. Son jeune frère du nom de Badra en a profité pour prendre le bébé et l’amener dans les toilettes et l’égorger. C’est après l’acte que la femme a compris que son bébé a été égorgé ».

»Présentement, le corps de la fille âgée de moins d’une année a été transportée à l’hôpital régional de Labé. Le corps se trouve présentement à la morgue. Quant au jeune Badara, il a pris la poudre d’escampette et est activement recherché présentement », ajoute-t-elle.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

