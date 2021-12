Labé : incendie dans une boutique d’alimentation générale, les pertes estimées à près de 30 millions fg

Dans la matinée de ce jeudi 02 décembre 2021, un incendie s’est déclaré dans le quartier Daka1 (commune urbaine de Labé). D’après le constat, c’est une boutique d’alimentation, qui a été réduite en cendres. Et les pertes peuvent être évaluées à près de 30 millions de francs guinéens, selon la victime. Pour le moment, on ignore les causes de cet incendie.

Trouvé sur les lieux du drame, Mamadou Dian Diallo, la victime, visiblement très dévasté, a témoigné en ces termes : « c’est effectif, c’est ma boutique qui a pris feu ce jeudi 2 décembre 2021 aux environs de 10 heures, dans le quartier Daka1. C’est l’un de mes amis qui m’a informé du sinistre. Je revends des produits alimentaires, mais avec la vivacité des flammes, rien n’a été épargné. Tout le contenu a été réduit en cendres. Si j’évalue les pertes, la marchandise seule peut aller jusqu’à 25 millions de francs guinéens sans compter le congélateur qui coûte 3 millions 500 GNF, et le groupe électrogène que j’ai acheté à 1 million 500 mille, qui n’ont pas été épargnés par le feu. Nous avons fait appel au service de la protection civile pour nous aider à éteindre le feu. Mais ils nous ont dit que le camion citerne est en panne. C’est grâce à l’assistance des citoyens venus de partout dans le quartier, qu’on a pu limiter les dégâts, pour ne pas que certaines boutiques qui se trouvent sur la même ligne ne soient atteintes ».

A la question de savoir qu’est-ce qui est la cause de cet incident, Mamadou Dian Diallo dit l’ignorer, avant de lancer un appel à l’endroit des bonnes volontés.

« Au fait, je ne connais pas les causes de cet incendie. Car au moment de l’incendie, il n’y avait même pas de courant électrique dans la boutique. Et le groupe électrogène n’était pas également allumé, et nous n’utilisons pas de gaz également. Je sais que les moments sont difficiles mais je demande à toutes les bonnes volontés de me venir en aide pour reprendre mon activité », demande Mamadou Dian Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83