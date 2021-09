Labé : la consommation de la chicha reprend de plus belle dans les bars et boîtes nuit

Malgré l’interdiction de l’importation, de la vente et de la consommation de la chicha en Guinée, de nos jours, le constat révèle que cette mauvaise pratique reprend de plus belle dans la ville de Labé. Dans les night-clubs, les bars et les maquis, les jeunes se livrent à la consommation abusive de cette substance nuisible à la santé, au su et vu des autorités locales. Il faut rappeler que c’est en 2019, à travers un arrêté conjoint signé par le ministère du Commerce et celui de la Sécurité, que cette interdiction avait été actée sur toute l’étendue du territoire national. Malheureusement, ces mesures ne sont plus respectées dans la ville de Labé. Une situation qui ne laisse pas indifférent l’inspecteur régional de l’Hôtellerie et de l’Artisanat.

« La consommation a pris plus de l’ampleur à Labé. Les gens pensent qu’une fois le système a changé, nous sommes dans une autre république dans laquelle il faut se permettre tout. Non ! L’administration reste et demeure une continuité », rappelle Mangué Conté.

La couche juvénile est la plus impliquée dans la consommation de la chicha à Labé. Une situation que n’a pas manqué de fustiger Mangué Conté. Avant d’imputer cette responsabilité aux tenanciers des bars, boîtes de nuit de la ville.

« Les jeunes filles ont pris un certain comportement démesuré, mais en complicité avec les tenanciers, parce que nul ne vient dans une boîte de nuit, dans un maquis avec une chicha dans son sac. Ils se la procurent auprès des tenanciers. Tes autorités sont toutes imprégnées de cette situation. Mais qu’est-ce qui préoccupe actuellement les tenanciers de Labé, c’est leur quotidien. Ils oublient que le premier bonheur de l’homme, c’est sa santé », s’indigne notre interlocuteur.

Pour remédier à cet état de fait, l’inspecteur régional du Tourisme promet dorénavant de sanctionner tout contrevenant, à la hauteur de sa forfaiture.

« Je ne tergiverserai pas par rapport à l’application de cette décision, peu importe ce qui va venir. S’il s’agit de la situation sanitaire de la population, je m’impliquerai à fond. Lorsque nous surprenons quelqu’un, un tenancier ou une tenancière, que ça soit dans les bars, les maquis ou les boîtes de nuit, ou dans les maisons, en train de consommer la chicha, l’intéressé s’exposera à des sanctions réglementaires y afférentes », promet Mangué Conté.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

