Labé : la consommation du café-touba prend de l’ampleur

Ces derniers temps, le constat révèle que les vendeurs et les consommateurs de substances psychostimulants comme le ‘’café Touba’’ sont nombreux dans la capitale de la Moyenne Guinée (Labé). Selon les spécialistes de la santé, la consommation abusive de ces substances n’est pas sans conséquence sur la santé humaine.

Rencontré au marché central de la cité saint de Karamoko Alpha (Labé), Modh Dieng qui s’est lancé dans cette activité depuis une année, nous confie que par jour, il écoule entre 120 et 130 litres de café-touba. Pour mener à bien son activité, ce sénégalais d’origine se sert d’une moto tricycle pour transporter ces glacières.

« Au maximum, je vends 120 à 130 litre par jour. A l’heure qu’il fait (10 h ndlr), tu vois déjà que toutes les glacières sont vides. Je veux partir réchauffer pour revenir encore revendre. Je vends jusqu’à 13 heures et à 15 heures, je reprends encore le travail. J’utilise cette moto tricycle Parce que c’est difficile de porter 3 glacières remplies. Je me lève tous les jours à 4 heures pour préparer ce café touba », explique-t-il.

A en croire ce consommateur, le café-touba peut soigner plusieurs maladies comme les maux de ventre et l’impuissance sexuelle.

« Le café, si c’est ne pas mélangé, c’est très bon. Depuis le Sénégal j’ai commencé à boire le café-touba. Si tu as l’habitude de le boire, tu vas avoir une bonne santé et c’est un médicament. Tu prends un verre le matin avant de prendre ton petit déjeuner et le soir avant de te coucher. Si tu as des maux de ventre, juste une semaine tu ne vas plus te plaindre. En plus, ça renforce la puissance sexuelle. En tout pour moi, ça me fait du bien », nous confie Thierno Adbourahmane Baldé.

Des propos balayés d’un revers de la main par Dr Mamadou Cellou Diallo. Pour ce spécialiste de la santé, la consommation abusive de cette substance psychostimulant peut engendrer des maladies comme la gastrique, la cirrhose de foie et de l’impuissance sexuelle.

« Le café est une substance psychostimulant. Ça stimule le cerveau dans la mesure où on devient dépendant et cette dépendance peut empêcher à ce que l’individu soit productif et peut empêcher à se voir avec sa femme convenable au lit. C’est des substances qui sont capables de déclencher ou de créer d’autres maladies comme les ulcères-gastriques, les ulcères gastroduodénal. Donc la gastrique elle-même. Nous savons que cette substance est mélangée avec du sucre et l’abus du sucre peut entrainer des maladies comme le diabète », explique-t-il.

Dans la foulée, ce médecin généraliste lance un appel à l’endroit des consommateurs du café-touba. « Je demande aux consommateurs de cette substance de faire très attention et d’arrêter d’en abuser. Parce que ça risque de leur causer d’autres problèmes », demande-t-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83