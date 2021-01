Labé : la coopérative des boulangers décide d’augmenter le prix du pain dès ce lundi

Au moment où le gouvernement somme les boulangers du pays de maintenir le prix du pain malgré l’augmentation du prix du sac de farine, la corporation des boulangers de Labé lors d’une rencontre qu’elle a tenu le jeudi 21 janvier dernier, envisage de défier l’Etat.

Selon le président régional de la coopérative des boulangers de Labé, à partir de ce lundi 25 janvier 2021, la baguette de pain qui était vendue à 3000 fg sera vendue à 4000 au marché et celle qui était vendue à 2500 sera vendue à 3500 fg.

« Le prix de la farine a été rehaussé à la hausse depuis longtemps. Donc, nous les boulangers, on n’arrivait pas s’en sortir, on enregistrait beaucoup de pertes. Certains ont même sollicité qu’on déclenche une grève, mais la majorité d’entre nous a réfuté cette idée. Donc depuis deux semaines on cherchait à trouver une solution à se problème qui s’est posé. Avant, le sac de farine était vendu entre 230 et 245 mille fg. Maintenant, le sac se négocie à 305000fg. Quant aux bois, on achetait quatre bois à 2000 fg, maintenant, c’est 4000 fg. Donc vue cette situation ajouter aux pertes qu’on accumule, nous avons jugé nécessaire d’augmenter le poids des pains et le prix également. Donc avant le prix d’une baguette de pian était à 3000 fg, mais dès ce lundi prochain, au four la baguette sera vendue à 3500, et 4000 au marché. La baguette qui était vendue à 2500, au four dès lundi cette baguette sera vendue à 3000, au marché à 3500 fg », affirme Daouda Sow.

Poursuivant, le président régional de la coopérative des boulangers de Labé nous confie que si le prix du sac est diminué, ils vont aussi diminuer le prix du pain.

« S’ils diminuent le prix de la farine pour ramener à l’ancien prix, nous aussi nous allons ramener le prix du pain là où s’était. Donc, à partir du lundi, le poids sera de 500 g, celui qui va diminuer pour s’abotter la décision, nous allons le sanctionner à la hauteur de sa forfaiture. »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

