Labé : ‘’la femme accusée d’avoir tué son mari est sous mandat de dépôt’’ (substitut)

Comme nous l’annoncions, dans la matinée du mercredi 27 octobre 2021, c’est un jeune marié d’une trentaine d’années qui a tiré sa révérence après quatre jours d’hospitalisation à l’hôpital régional de Labé.

Mamadou Saliou, comme c’est de lui qu’il s’agit d’après les informations reçues auprès de sa mère, a été emporté par les séquelles enregistrées après que sa femme ait tiré son sexe le dimanche 23 octobre dernier de suites d’une dispute. C’était dans le secteur Dombi, quartier Daka 1, commune urbaine de Labé.

Une version démentie il y a quelques jours par le Directeur de l’hôpital régional de Labé. Dr Ataoulaye Sall nous avait confié que le jeune marié il a juste 5 mois est décédé des suites d’un ‘’paludisme grave et d’un rhumatisme aigu’’. Une sortie qui semblait décliner presque toute responsabilité de Dame Haby. Malheureusement, après quelques jours de détention au commissariat central de police de Labé, l’étau se resserre autour de Dame Haby, incriminée dans cette affaire de meurtre.

Rencontré ce vendredi 12 novembre 2021, le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Labé nous confie que Dame Haby est en détention à la Maison d’arrêt de Labé sans rentré en profondeur du dossier.

« Le cas de Dombi, la mise en cause est placée sous mandat de dépôt. Et à l’état actuel, son interrogatoire se poursuit devant le juge d’instruction. Dans les jours avenir, son dossier sera communiqué au parquet. Et delà, on pourra se situer sur son sort », affirme Patrice Koma Koivogui.

Une nouvelle qui réjouie la mère de la victime qui continue de réclamer justice pour son enfant. « Je demande justice dans cette affaire. Mon fils m’avait expliqué que sa femme avait tiré son sexe. Les médecins nous ont dit qu’il allait s’en sortir. Puisque d’après eux, son sexe n’avait eu aucun problème. Que la vérité soit dite », demande Dame Hawa Korbonyah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83