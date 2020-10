Labé: la fête d’indépendance célébrée sous le signe de la cohésion sociale

A l’image des autres villes du pays, la région administrative de Labé, a célébré ce vendredi 02 octobre 2020, l’an 62 de l’indépendance de la Guinée. C’était sous la présidence du gouverneur de région Elhadj Madifing Diané. Et c’est la place des martyrs qui a servi de cadre à cette célébration.

Cette cérémonie a également connu la présence de toutes les autorités administratives et religieuses de la cité de Karamökö Alpha ainsi que des citoyens venus des quatre coins de Labé. Dans son allocution, le maire de la commune urbaine a laissé entendre :

« C’est une date au cours de laquelle nous, nous rappelons ce que nos aïeux ont fait pour l’ensemble des fils et filles de ce pays. Que le Tout Puissant Allah consolide ce tissu social, qu’il nous apporte la paix et la concorde, pour que les fils de ce pays soient unis pour la prospérité et le bonheur de notre pays », a souhaité Mamadou Aliou Lally Diallo.

De son côté, le gouverneur de région, pour magnifier l’importance de cette unité nationale, a rendu un vibrant hommage à feu El. Safioulaye Diallo.

« Au nom de l’ensemble des populations de cette région, adressons nos meilleurs souvenir aux 63 fils de ce pays réunis en Assemblée territoriale sous la direction de leur président El. Saifoulaye Diallo. Ces 63 fils du pays, sans distinction d’ethnie, ont ce jour 02 octobre au Palais de l’Assemblée territoriale de la Guinée proclamé l’indépendance de ce pays, le 02 octobre 1958. Soyons fiers de ces illustres devanciers. Dans cette région soyez fiers d’El. Saifoulaye Diallo. Il n’a pas été d’une ethnie, il n’a été qu’un Guinéen, qui s’est mis au service de la Guinée au mépris de sa personne. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Qu’il nous couvre de sa miséricorde et sa grâce. Bonne fête », a conclu El. Madifing Diané.

A noter que cette fête a été célébrée dans la joie et sans incident.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83