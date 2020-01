Labé : la grève du SLECG peu suivie par les enseignants

Déclenchée ce jeudi 9 janvier, la grève du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) a été peu suivie dans la commune urbaine Labé. Si dans certaines écoles visitées c’était le Black-out, dans d’autres, élevés et enseignants ont répondu présent.

Au lycée Hoggo-M’bouro, tous les enseignants étaient présents, même si certains élevés étaient absents. Du côté des autorités éducatives, elles étaient toutes en déplacement dans les sous-préfectures pour faire le constat et sensibiliser les enseignants, élevés et parents d’élevés, histoire de ne pas suivre la grève. Au niveau du lycée Saint-André, à 10 heures, les responsables ont décidé de libérer les élèves pour éviter des dérapages suites aux manifestions des élèves survenus ces deux jours dans la commune urbaine de Labé.

Au groupe scolaire privé Yacine Diallo en passant par Boundhou-Gandal, les cours se sont déroulés de façon partielle dans certains groupes pédagogiques. Au lycée Wouro, certains élèves étaient présents dans les salles de classe et suivaient les cours à la normale.

Interrogé, le premier responsable de cet établissement scolaire nous a confié que tous les enseignants programmés ont répondu présent dans son établissement.

Plus loin, ce candidat au baccalauréat rencontré s’est exprimé sur cette grève en ces termes : « Je demande au SLECG de renoncer à cette grève, aux élèves de revenir étudier. Tous les enseignants ont répondu présent. Les syndicalistes ne grève que pour des intérêts personnelles, ils ne font que nous faire perdre, les résultats de examen de l’année dernière attestent clairement ce que je dis », a dit Moustapha Bachir Diallo.

Interrogé sur cette première journée de grève, le secrétaire général du SLECG, Mamadou Oury Hawa Labico Diallo a mentionné : « La journée d’aujourd’hui est satisfaisante. Au lycée Wouro, un grand lycée composé de 13 groupes pédagogiques, il n’y a qu’un seul qui a pu faire cours. Donc, la grève a été suivie à Labé, on peut même estimer le taux de réussite à 90%. Ceux qui ont tenu cours, c’est sont les membres des directions non affiliés au SLECG dans la région. La grève a été suivie a Lélouma à 100%, à Tougué, Koubia et à Mali à 70%. Donc, c’est un grand succès pour la région de Labé », nous confie-t-il.

Par ailleurs, l’inspecteur régional de l’éducation de Labé, Bato Dongo en déplacement dans une sous-préfecture dira qu’il y a eu cours dans la quasi-totalité des écoles de la région. « Nous avons visité certaines écoles et nous avons trouvé des professeurs et des enseignantes en situation de classe avec les élèves. A Labé et même dans les autres préfectures, il y a eu cours. A Hafia, sur les quatre professeurs attendus, trois étaient présents. A Dara-labé, seule le responsable qui avait un empêchement n’était pas à l’école. Sinon les autres étaient présents avec un grand nombre d’élèves. »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

